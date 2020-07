Porkkana saattaa ylläpitää muistia ja muita kognitiivisia mielentoimintoja

Tunnetuin karoteeni on beetakaroteeni, joka antaa porkkanalle oranssin värin.

Tuoreen tutkimuksen mukaan runsaasti porkkanoita ja muita karoteeneja sisältäviä kasviksia syövien muisti näyttäisi pysyvän kunnossa pidempään.

Runsaasti porkkanoita ja muita karoteeneja sisältäviä kasviksia syövien muisti ja muut kognitiiviset mielentoiminnot näyttäisivät pysyvän paremmassa kunnossa pitempään, tuore tutkimus osoittaa. Karoteenit ovat oransseja, keltaisia tai punaisia kasvien väriaineita. Tunnetuin karoteeni on beetakaroteeni, joka antaa porkkanalle oranssin värin.

Tutkimus perustuu 49 000 naisen 28-vuotiseen seurantaan, jonka aikana ruokavaliota ja kognitiivisia mielentoimintoja kartoitettiin useita kertoja. Osallistujat olivat keskimäärin 48-vuotiaita tutkimuksen alkaessa.

Runsaasti karoteeneja ruoastaan saavien naisten kognitiiviset mielentoiminnot pysyivät seurannan ajan paremmalla tasolla selvästi todennäköisemmin kuin naisten, jotka söivät niitä vähänlaisesti. Kohtalainen kognitiivisten mielentoimintojen heikentymä kehittyi heille noin 15 prosenttia epätodennäköisemmin ja pahempi heikentymä 30 prosenttia epätodennäköisemmin.

Karoteenit ovat antioksidantteja ja niiden terveysvaikutuksista on saatu näyttöä myös aikaisemmin. On kuitenkin mahdollista, että porkkanoita syövät elävät muutenkin muistitoimintoja suosivin elämäntavoin, joten osa tuloksista voi selittyä muilla seikoilla. Porkkanan lisäksi karoteeneja on muun muassa tomaatissa, paprikassa, mansikoissa ja lehtikaalissa.

Tutkimus julkaistiin Journal of Nutrition -lehdessä.