Miksi saattaa väsyttää, vaikka nukkuu tarpeeksi? Lääkäri vastaa

Unen määrän lisäksi myös sen laadulla on hyvinvoinnin kannalta suuri merkitys.

Ei riitä, että nukkuu pitkään. Palautumiseen ja tärkeiden terveyshyötyjen saamiseen tarvitaan nimenomaan syvää unta. Ajallisesti unen määrä voi näyttää riittävältä, mutta virkistyminen, palautuminen ja terveyshyödyt eivät välttämättä toteudu, koska vain tarpeeksi laadukas ja syvä uni tuo tarpeelliset terveyshyödyt. Heikkolaatuinen uni voi aiheuttaa samoja terveyshaittoja kuin univajekin.

– Usein ajatellaan, ettei väsymys voi johtua huonosta nukkumisesta, koska nukahdetaan nopeasti ja nukutaan paljon. Yleensä se, että nukahtaa ennen kuin pää osuu tyynyyn, kertoo merkittävästä univajeesta, unilääkäri Henri Tuomilehto sanoo.

Uni koostuu toisiaan aina samassa järjestyksessä seuraavista vaiheista, jotka muodostavat unisyklin. Unisyklin pituus on noin puolitoista tuntia. Unisykli päättyy vilkeuneen eli REM-uneen, jonka aikana nähdään pääosa unista. Sitä edeltävät kevyemmät univaiheet sekä noin puolisen tuntia kestävä syvän unen jakso.

Syvä uni on tärkeintä

Kaikilla univaiheilla on merkitystä, mutta nykytietämyksen mukaan tärkeimpänä pidetään syvää unta. Hyvinvoinnille välttämätön hyvälaatuinen uni vaatii syvässä univaiheessa olemista ainakin pari kertaa nukahtamisen jälkeen. Syvän unen saamista varmistellaan sillä, että sen osuus on ensimmäisissä unisykleissä suurempi kuin myöhemmin. Syvää unta tulisi olla unen kokonaismäärästä 20 prosenttia.

Jos unisykli katkeaa minkä tahansa häiriötekijän takia, sykli alkaa uudelleen alusta. Tarpeellinen syvän unen vaihe saattaa jäädä siksi saamatta. Näin käy usein unihäiriöiden, kuten uniapnean tai levottomien jalkojen, katkoessa unisykliä kymmeniä kertoja tunnissa.

Perinteiset unilääkkeet, etenkin bentsodiatsepiinijohdannaiset, muuttavat unen rakennetta ja vähentävät syvän unen osuutta. Jos ei unen aikana pääse syvän unen vaiheeseen, nukkuminen ei virkistä kunnolla ja herätessä olo voi olla tokkurainen tai väsynyt.

Syvän unen tärkeydestä on saatu viime vuosina koko ajan kasvavaa tutkimustietoa. Aivot puhdistavat itseään poistamalla vaiveillaolon aikana kertynyttä haitallista aineenvaihduntajäämää.

Glymfaattinen järjestelmä eli aivoja huuhteleva järjestelmä toimii vain syvässä unessa, muuten sen toiminta on lähes olematonta. Syvässä unessa aivoja ympäröivä aivo-selkäydinneste pääsee huuhtelemaan aivokudosta. Kyse on aivojen jätehuollosta.

Voi olla jopa riski aivoja rappeuttaville sairauksille

Tutkimuksessa on saatu viitteitä, että liian vähäinen syvän unen määrä – ja sen seurauksena huonosti toimiva glymfaattinen järjestelmä – on riskitekijä aivoja rappeuttaville sairauksille, kuten muistisairauksille ja Parkinsonin taudille.

Tutkimuksissa on huomattu, että huuhtelun kannalta merkitystä on myös nukkumisasennolla. On oltava pitkällään makuulla, jotta puhdistava virtaus pääsee toimimaan tarkoitetulla tavalla. Huuhtelu ei onnistu nojatuolissa istuen otettujen pitkienkään torkkujen aikana.

Syvässä unessa tapahtuvan aivojen huuhtelujärjestelmän uskotaan kytkeytyvän vahvasti siihen, että olo on heräämisen jälkeen virkeä.

Lähteet: Unilääkäri Henri Tuomilehto, aivoliitto.fi, kaypahoito.fi, duodecimlehti.fi, Helsingin yliopiston tiedote.