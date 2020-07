Uniapneaan liittyy uusi hälyttävä ilmiö – joka koskee professorin mukaan myös naisia

Uniapnean oireet ovat usein naisilla hiukan erilaiset kuin miehillä, ja siksi naisen sairaus jää helposti huomaamatta.

Uniapnea yleistyy myös naisilla, vaikka sairautta on usein pidetty miesten vaivana.

– Uniapnea on sekä naisilla että miehillä yleistyvä, koska lihavuus yleistyy Suomessa molemmilla sukupuolilla, kertoo Uni- ja hengityskeskuksen koordinoiva johtaja, professori Tarja Saaresranta Turun yliopistollisesta keskussairaalasta.

Uniapnea on sairaus, joka aiheuttaa unenaikaisia hengityskatkoksia. Tyypillisesti se ilmenee öisin kuorsauksena ja päivisin väsymysoireina.

Merkittävä syy uniapneaan on ylipaino, ja yleisyydeltään sairaus on jo kansantaudin luokkaa. Kansainvälisten tutkimusten mukaan uniapneapotilaita on keski-ikäisistä miehistä vähintään 17 ja naisista 9 prosenttia.

Naisen sairaus jää helposti piiloon

Vaikka keski-iässä uniapneaa on enemmän miehillä, Saaresranta muistuttaa, että naisten saavuttaessa vaihdevuosi-iän sen esiintyvyys kohoaa lähes yhtä suureksi kuin miehillä.

– Usein paino silloin hiukan nousee, koska aineenvaihdunta heikkenee.

Myös hormonaaliset tekijät vaikuttavat.

– Vaihdevuosiin saakka naissukupuolihormonit suojaavat naista: keltarauhashormoni stimuloi hengitystä ja estrogeeni tukee sen vaikutusta.

Usein naisen uniapnean oireet ovat hiukan erilaiset, ja siksi sairaus jää helposti huomaamatta.

– Kuorsaus ei ole niin voimakasta – kaikilla sitä ei ole lainkaan – ja hengityskatkoja on vähemmän.

Naisilla kyse on enemmän hengitysteiden pitkäkestoisesta osittaisesta ahtautumisesta.

– Ne eivät mene täysin tukkoon, mutta hengitys tuntuu siltä kuin käsijarru olisi päällä pitkin yötä.

”Sumuinen ja väsynyt olo”

Naisilla esiintyy myös aamupäänsärkyä, joka häviää tunnin kuluessa heräämisestä ilman lääkkeitä. Päiväväsymys ilmenee saamattomuutena ja uupumuksena.

– Moni nainen kuvaa, että on sumuinen ja väsynyt olo – mutta ei kuitenkaan sellainen, että torkahtaisi.

Epämääräiset oireet menevät usein vaihdevuosien piikkiin.

– Jos on yöhikoilua, väsymystä ja mielialan mataluutta, joihin vaihdevuosihoito ei auta, kannattaa epäillä uniapneaa.

Tunnista uniapnean oireet

Unenaikaiset oireet:

Kuorsaus

Hengityskatkokset

Jatkuva heräily

Lisääntynyt virtsaneritys

Suun kuivuminen

Yöhikoilu

Rytmihäiriöt

Hereillä esiintyvät oireet:

Väsymys

Aamupäänsärky

Nukahtelu, torkahtelu

Muistihäiriöt

Keskittymisvaikeudet

Masennus

Viime vuosien ilmiö huolestuttaa professoria

Huolestuttava ilmiö professorin mukaan on uniapean yleistyminen myös nuoremmissa ikäluokissa sekä miehillä että naisilla.

– Vielä 5–10 vuotta sitten meille Tyksiin ei juuri tullut kolmikymppisiä nuoria aikuisia, mutta nyt näitä lähetteitä tulee enenevästi.

Saaresranta korostaa, että elämäntaparemontti on hoidon kivijalka kaikenikäisillä potilailla.

– Elintapamuutosta lihavuuden ehkäisemiseksi todella tarvittaisiin. Sillä voi päästä uniapneaoireista eroon tai ehkäistä kokonaan sairauden kehittymisen.

– Toki kaikki potilaat eivät ole ylipainoisia, mutta elintapahoito vaikuttaa suotuisasti silloinkin.

Kansantaudit vahvistavat toisiaan

Saaresranta muistuttaa, että uniapnean hoito on tärkeää siksikin, että se on yhteydessä muihin kansantauteihin.

– Uniapneapotilailla on suurentunut riski sydän- ja verisuonitautien vakavampiinkin muotoihin eli sydän- ja aivoinfarktiin.

Kansantaudeilla on toinen toistaan vahvistava vaikutus.

– Jos sinulla on jo kakkostyypin diabetes, todennäköisesti myös uniapneariskisi on suurentunut – ja päinvastoin. Tämän vuoksi potilaan hoidossa tulisi aina ottaa huomioon kokonaisuus eikä hoitaa vain yhtä kansantautia.