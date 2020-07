Yksi muutos ruokavaliossa voi ehkäistä keuhkoahtaumatautia – vaikutus näkyy myös tupakoivilla

Tuoreen ruotsalaistutkimuksen mukaan kuitupitoinen ruokavalio saattaa ehkäistä keuhkoahtaumatautia.

Paljon kuituja ruokavaliostaan saavat sairastuvat keuhkoahtaumatautiin muita epätodennäköisemmin. Yhteys näkyy myös tupakoivilla ja entisillä tupakoitsijoilla, tuore ruotsalaistutkimus osoittaa.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä, ja siihen osallistui 35 000 ruotsalaisnaista. Kahdentoista vuoden seurannan aikana heistä 1 600 sairastui keuhkoahtaumatautiin.

Riski sairastua keuhkoahtaumatautiin oli noin kolmanneksen pienempi naisilla, jotka saivat ruoastaan ainakin 26 grammaa kuituja päivittäin. Vertailukohtana olivat alle 17 grammaa kuituja saavat. Suomalaissuositusten mukaan ruoan kuitumäärän olisi hyvä olla ainakin 25 grammaa päivässä.

Erityisesti viljojen ja hedelmien kuidut liittyivät pienempään sairastumisriskiin, mutta kasviskuidut eivät tässä tutkimuksessa vaikuttaneet sairastumisiin.

Runsas kuitujen saanti pienensi sairastumisriskiä tupakoivilla sekä tupakoinnin lopettaneilla, mutta kaikista pienimmässä sairastumisvaarassa olivat savuttomat, jotka saivat paljon kuituja. Heihin verrattuna vähän kuituja syövien tupakoitsijoiden sairastumisriski oli peräti 33 kertaa suurempi, tulokset osoittivat.

Kuitujen hyödyt selittyvät mahdollisesti niiden tulehdusta lievittävillä ominaisuuksilla. Aiemmissa tutkimuksissa ravintokuitujen on havaittu pienentävän muun muassa IL-6- ja CRP-tulehdusmerkkiaineiden pitoisuuksia. On kuitenkin mahdollista, että kuituja paljon syövät elävät muutenkin terveellisemmin, mikä on voinut vaikuttaa tuloksiin.

Parhaiten kuituja saa, jos syö viljoja ja varsinkin täysjyväviljoja ja palkokasveja. Sadassa grammassa ruisleipää on 10–12 grammaa kuitua, vastaavassa määrässä papuja tai pähkinöitä on noin 5–8 grammaa.

Keuhkoahtaumatauti tarkoittaa hengitysteiden kroonista ja etenevää ahtautumista, johon voi liittyä jatkuva keuhkoputkitulehdus tai keuhkolaajentuma. Tautia ei voi parantaa, mutta lääkkeet hillitsevät sen oireita. Tupakoinnin lopettaminen ja työperäisissä tapauksissa altistuksen vähentäminen voivat pysäyttää keuhkoahtauman etenemisen.

Keuhkoahtaumatautia sairastaa noin 2–3 prosenttia suomalaisista. Tupakoitsijoista siihen sairastuu 20–30 prosenttia.