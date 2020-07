Tulehdukselliset suolistosairaudet ovat yhteydessä Alzheimerin tautiin ja Parkinsonin tautiin – ”huomattavasti suurentunut riski”

Tutkijoiden mukaan mahdollinen selitys yhteydelle on tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluva krooninen tulehdustila.

Tulehduksellisia suolistosairauksia potevat näyttäisivät sairastuvan dementiaan tavallista todennäköisemmin. He sairastuvat myös muita nuorempina, tuore tutkimus osoittaa.

Gut-lehden julkaisema tutkimus on erittäin mielenkiintoinen, sillä suoliston sairauksia on viime vuosina yhdistetty myös muihin keskushermoston sairauksiin.

Tutkimukseen osallistui 1 700 tulehduksellista suolistosairautta potevaa sekä 17 000 tervettä verrokkia, joita seurattiin rekisterien avulla 16 vuoden ajan. Crohnin tauti ja haavainen paksusuolitulehdus ovat keskeisimmät tulehdukselliset suolistosairaudet.

Tulehduksellisiin suolistosairauksiin liittyi huomattavasti suurentunut riski sairastua dementiaan, tutkijat havaitsivat. Seurannan aikana potilaista 5,5 prosenttia sairastui dementiaan, kun verrokeista sairastui vain 1,5 prosenttia. Erityisesti Alzheimerin taudin riski oli suurentunut tulehduksellista suolistosairautta potevilla.

Potilaat myös sairastuivat dementiaan keskimäärin seitsemän vuotta nuorempina ja yhteys oli sitä voimakkaampi mitä pitempään suolistosairaus oli heillä jatkunut. Sukupuoli tai sairauden tyyppi eivät vaikuttaneet riskiin.

Tulokset eivät paljasta, mistä yhteydet tarkalleen johtuvat, mutta mahdollinen selitys on tulehduksellisiin suolistosairauksiin kuuluva krooninen tulehdustila. Aiemmissa tutkimuksissa on myös havaittu yhteyksiä suoliston ja suolistobakteerien sekä keskushermoston väliltä. Tulehdukselliset suolistosairaudet on yhdistetty myös suurentuneeseen Parkinsonin taudin riskiin.

Havainnot tehneet tutkijat pitävät tuloksia erittäin mielenkiintoisina, mutta kaipaavat lisätutkimuksia, jotta esimerkiksi ruokavalion ja elintapojen vaikutukset saataisiin paremmin huomioitua. Havainnot joka tapauksessa viittaavat siihen, että tulehduksellista suolistosairautta potevat voisivat hyötyä tavallista aktiivisemmasta dementian seulonnasta.

Crohnin tauti on pitkäaikainen ja helposti uusiutuva tulehduksellinen suolistosairaus, joka aiheuttaa muun muassa vatsakipuja, ripulia tai ummetusta, laihtumista ja kuumeilua. Siihen sairastuu vuosittain noin 500 suomalaista.

Haavainen paksusuolitulehdus eli haavainen koliitti on tuntemattomasta syystä aiheutuva pitkäaikainen sairaus, johon liittyvät suolen haavaumat ja tulehdukset aiheuttavat verenvuotoa ja kipuilua.