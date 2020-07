Voiko kesällä syödä huoletta makkaraa? Professori muistuttaa, mikä syömisessä on aina pääasia

Kesällä voi syödä makkaraa vähän useamminkin kuin suosituksissa luvataan. Pääasia, että lomakauden jälkeen taas vähentää, asiantuntija sanoo.

Vaikka punaisen lihan syöminen on liitetty lukuisissa tutkimuksissa paksusuolen syöpään ja kakkostyypin diabetekseen, se ei tarkoita, ettei kesällä voisi hyvillä mielin grillata myös makkaraa.

Näin sanoo Helsingin yliopiston ravitsemustieteen professori Mikael Fogelholm. Syöminen on aina kokonaisuus.

– Jos kesällä tekee mieli grillata lihaa ja makkaraa, ei se ole ongelma. Kesä ei ole koko vuosi, ja jos muuten käyttää hyvin vähän prosessoitua lihaa, voi kesällä ihan hyvin sitä syödä paljon useammin.

Fogelholm on muutoinkin kohtuuden puolestapuhuja ravitsemusasioissa. Hän ei usko totaalikieltoihin, koska ne usein saavat kielletyt ruoat vain vaikuttamaan entistä houkuttelevammilta.

– Mieluummin kannattaa ajatella, että vähentää epäterveellisten ruokien syömistä ja tuo jotain terveellistä tilalle. Yleisesti punaista lihaa suositellaan syötävän korkeintaan puoli kilogrammaa viikossa.

Näin puoli kiloa tulee täyteen

Kuinka paljon sitten käytännössä on tuo suositeltava määrä?

Määrä tulee arkielämässä täyteen, kun syö tavanomaisen annoksen lihaa joka toisena tai joka kolmantena päivänä.

– Yleensä pääateriassa on noin 150 grammaa lihaa, ja sitten tulee lisäksi pieniä määriä esimerkiksi leivän päällä leikkeleinä. Tietysti kokonaismäärä riippuu myös siitä, syökö yhden vai kaksi lämmintä ateriaa päivässä, Fogelholm havainnollistaa.

Fogelholmin mukaan lihaa olisi hyvä käyttää pääaterialla korkeintaan kolmisen kertaa viikossa.

Muulloin olisi hyvä valita kalaa tai vaikka valkoista lihaa eli esimerkiksi kanaa. Kasvisruokia kannattaisi suosia, eli aterioita, joissa pääasiallinen proteiininlähde ovat esimerkiksi palkokasvit.

Ei automaattisesti suurta haittaa

Kannattaa huomata, että vaikka punaisen lihan määrä kesällä välillä olisi suosituksia suurempi, sillä ei tutkimustiedon valossa ole automaattisesti suurta haitallista vaikutusta terveyteen.

– Tuo suositeltu 500 grammaa viikossa on arvio, johon on päädytty tutkimusten perusteella. Sehän ei tietenkään ole eksakti raja. Erot punaisen lihan syöjien terveydessä verrattuna sen karttajiin näkyvät, kun vertaillaan korkeintaan 500 grammaa viikossa punaista lihaa nauttivien ja suurkuluttajien terveydentilaa, Fogelholm sanoo.

Lihan rinnalle kannattaa kuitenkin ottaa myös muuta grillattavaa.

– Erot huomataan, kun verrataan selvästi alle 500 grammaa ja noin kilon viikossa eli joka päivä punaista lihaa syöviä. Kun seurataan satojatuhansia ihmisiä pitkän aikaa, punaisen lihan suurkuluttajista suurempi osa kuolee tai sairastuu paksusuolen syöpään ja kakkostyypin diabetekseen. On epäselvää, johtuuko ero suoraan ja ainoastaan punaisesta lihasta.

Paksusuolen syövän osalta näyttöä on

Epäselvyys johtuu siitä, että punaista lihaa runsaasti syövien elämäntavat ovat usein muutenkin epäterveelliset. Siksi suoraa syy-seuraus-suhdetta ei voi osoittaa. Paksusuolen syövän osalta näyttöä on.

– Runsas punaisen lihan syöminen aiheuttaa muutoksia suolistossa. Paksusuolen syövän riski on suurkuluttajilla noin 1,5-kertainen vähän punaista lihaa syöviin nähden, Fogelholm sanoo.

Vertailun vuoksi: tupakka nostaa keuhkosyövän riskin 20-kertaiseksi tupakoimattomiin verrattuna, ja lihavuus kasvattaa tyypin 2 diabeteksen todennäköisyyden kaksinkertaiseksi normaalipainoisiin nähden.

Makkaraa korkeintaan kerran kahdessa viikossa, sanoo suositus

Makkarakysymys on kuuma myös siksi, että kyseessä on prosessoitu liha. Pitkälti jalostettu punainen liha on liitetty laajalti terveysongelmiin, ja käristäminen tekee siitä karsinogeenien takia entistä haitallisempaa.

– Siksi makkaraa suositellaan syötävän korkeintaan kerran kahdessa viikossa. Kesällä voi kuitenkin syödä tiheämmin, jos talvella makkaraa käyttää hyvin vähän. Rinnalle kannattaa kuitenkin ottaa myös muuta grillattavaa, jotta muustakin tulee luonteva osa grillauskulttuuriamme.

Lihan määrän vähentäminen on järkevää paitsi terveyden myös ympäristön kannalta. Kesällä grillissäkin voi kokeilla esimerkiksi lihankorvikkeita tai kasvisvalmisteita.

Fogelholm muistuttaa, että aikuinen ihminen ei tarvitse punaista lihaa, kunhan ruokavalio muuten on monipuolinen.

Fogelholm ei myöskään lähtisi arvailemaan, olisiko jokin makkara terveellisempi kuin toinen.

– Jos makkaraa tekee mieli, kyllä sitä saa toki grillata. Kuten sanoin, kesä ei ole koko vuosi.