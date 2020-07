Ennenaikainen synnytys suurentaa äidin sydänriskejä – vaikutus näkyy jopa vuosikymmeniä

Tutkijoiden mukaan näyttää siltä, että ennenaikaista synnytystä voidaan pitää sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä.

Äidin riski sairastua sydän- ja verisuonitauteihin näyttäisi olevan suurentunut, jos hänen lapsensa syntyy ennenaikaisena. Yhteys havaitaan vielä 40 vuotta synnytyksestä, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä, ja siinä seurattiin lähes 2,2 miljoonaa ruotsalaisnaista, jotka olivat synnyttäneet vuosina 1973–2015.

Tulosten perusteella äidin riski sairastua sydän- ja verisuonitautiin kymmenen vuoden sisällä synnytyksestä oli noin 2,5 kertaa suurempi, jos hänen lapsensa oli syntynyt ennen 37. raskausviikkoa. Riski oli vielä suurempi, jos lapsi oli syntynyt erittäin ennenaikaisena raskausviikoilla 22–27. Tällöin sairastumisriski oli neljä kertaa suurempi kuin naisilla, joiden lapsi oli syntynyt täysiaikaisena raskausviikoilla 39–41. Useampi ennenaikainen synnytys suurensi riskejä entisestään.

Yhteydet heikkenivät vuosien varrella, mutta ne näkyivät vielä 40 vuotta synnytyksestä, tutkijat havaitsivat. Yhteydet eivät selittyneet mahdollisella perinnöllisellä sairastumisalttiudella. Kaikkiaan 50 000 naista sairastui sydän- ja verisuonitautiin seurannan aikana.

Ennenaikainen synnytys on aiemminkin yhdistetty äidin sydänriskeihin, mutta tätä ennen yhteyden ei ole osoitettu näkyvän vielä useita vuosikymmeniä myöhemmin. Näyttäisikin siltä, että ennenaikaista synnytystä voidaan pitää sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä naisilla.

Suomessa noin 5–6 prosenttia lapsista syntyy ennenaikaisena.