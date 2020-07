Alkoholiongelmaan liittyy moninkertainen itsemurhariski – suomalaisista 500 000 on riskikäyttäjiä

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä, eli heille alkoholinkäyttö on selvä terveyshaitta.

Alkoholiongelmien kanssa kamppailevat tekevät itsemurhan huomattavasti todennäköisemmin kuin muu väestö, ruotsalaistutkimus osoittaa. Tämä havaitaan riippumatta muista mielenterveysongelmista.

Tutkimus perustuu yli 2,2 miljoonan vuosina 1950–1970 syntyneen ruotsalaisen rekisteritietoihin. Heitä seurattiin 15-vuotiaasta vuoteen 2012 saakka.

Seurannan aikana alkoholiongelmaisista miehistä 4 prosenttia ja naisista 3,5 prosenttia teki itsemurhan, mikä oli huomattavasti enemmän kuin terveillä samanikäisillä. Terveistä verrokkimiehistä 0,8 prosenttia ja naisista vain 0,3 prosenttia päätyi itsemurhaan seurantavuosien aikana.

Perinnölliset tekijät selittivät osan yhteydestä, mutta alkoholiongelmaisten itsemurhariski oli suuri senkin jälkeen, kun ne huomioitiin. Myöskään masennus ja muut mielenterveysongelmat eivät selittäneet yhteyttä.

Arviolta 500 000 suomalaista on alkoholin riskikäyttäjiä eli heille alkoholinkäyttö on selvä terveyshaitta. Alkoholinkulutus on Suomessa eurooppalaista keskitasoa, mutta keskeinen ongelma on runsas kertakulutus eli humalajuominen. Alkoholiriippuvaisia on noin 5–10 prosenttia suomalaisista.

Suomessa tehtiin vielä muutama vuosikymmen sitten kansainvälisesti verrattuna paljon itsemurhia, mutta tehokkaat ehkäisytoimet ovat kääntäneet kehityksen paremmaksi. Itsemurhaluvut ovat tämän ansiosta lähes puolittuneet 1990-luvun alusta, ja nykyään Suomessa tehdään noin 800 itsemurhaa vuodessa. Suuri osa itsemurhayrityksistä tehdään päihtyneenä.

Tutkimus julkaistiin American Journal of Psychiatry -lehdessä.