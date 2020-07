Pureeko punkki tiettyjä ihmisiä helpommin kuin toisia? Asiantuntijat vastaavat

”Onko ohuempi nahka punkille mieluisampi? Onko ihonlaadussa, muissa ihmisen ominaisuuksissa tai kenties vaatetuksessa jotain eroja?”

Turun yliopiston biologian laitoksen tutkija, kokenut punkkiasiantuntija Tero Klemola on vastannut punkkeja käsittelevissä yleisötilaisuuksissa useita kertoja erääseen suomalaisia mietityttävään kysymykseen.

Pureeko punkki tiettyjä ihmisiä helpommin kuin toisia?

Asiantuntijalla ei ole kysymykseen yksiselitteistä vastausta.

– Kyllähän niitä kertomuksia kuulee usein, kuinka pariskunnasta vain toisella on metsäretken jälkeen punkkeja.

Klemolalla ei ole mitään syytä epäillä pariskuntien kertomuksia.

– Pakko siihen on melkein uskoa ja varmaankin siinä joku perä on. Mitään tieteellisiä todisteita ja selvityksiä en aiheesta kuitenkaan tiedä.

Vaikka asiasta ei ole Klemolan tietojen mukaan saatu tutkimustuloksia, on hänellä heittää muutama arvaus.

– Onko ohuempi nahka punkille mieluisampi? Onko ihonlaadussa, muissa ihmisen ominaisuuksissa tai kenties vaatetuksessa jotain eroja? Vai onko niin, että pariskunnasta toinen menee polulla aina edellä ja saa näin punkit ja toinen pysyy näin punkeilta turvassa.

Eteerisistä öljyistä voi olla hyötyä

Myöskään terveystieteen tohtori, punkkiasiantuntija Soile Juvonen ei ole törmännyt tutkimuksiin siitä, löytyykö ihmisten joukosta niin sanottuja ”punkkimagneetteja”.

Hyttysten kohdallahan tästä aiheesta on puhuttu, sillä hyttysten puolella tietty veriryhmä tai haju voi vetää niitä puoleensa.

Myöskään Juvosella ei siis ole kysymykseen suoraa vastausta. Hän nostaa kuitenkin esille Ruotsin armeijan tekemän tutkimuksen.

– Ruotsin armeija on tehnyt tutkimusta siitä, miten eteeriset öljyt voivat toimia punkkien tarttumista vähentävänä valmisteena. Tutkimuksissa suihkutettiin esimerkiksi eukalyptusöljyä ja tulokset olivat hyviä.

Myös Juvonen on testannut eteerisiä öljyjä eikä näe niiden käytölle ainakaan haittaa.

– Olen huomannut koirani kanssa, että itse valmistamani eteerisen öljyn suihkuttaminen on aika hyvin tehonnut, ei sekään tosin anna 100 prosenttista suojaa.

– Olen itsekin suihkuttanut sitä ihooni, viimeksi tänään vaelluksella. Kyllä se ainakin hyttysiin toimii, mahdollisesti myös punkkeihin. Ainakaan nyt minuun ei ole tarttunut punkkeja, Juvonen jatkaa.

Suomalaisilla erityisesti yksi ongelmallinen harhaluulo

Juvonen on vuosikymmenten aikana saanut vastata lukuisiin punkkiaiheisiin kysymyksiin.

Yleisimmät kysymykset liittyvät tiedusteluihin siitä, voivatko ihonmuutokset olla punkinperumia.

Osalla suomalaisista on punkkeihin – tai ainakin niiltä suojautumiseen – liittyen myös valitettavasti väärää tietoa.

– Monet suomalaiset sanovat, että ei heillä ole mitään hätää, sillä heillä on punkkirokote. Punkkirokote-sanaa käytetään paljon ja se on todella harhaanjohtava.

– Se ei tehoa muuhun kuin puutiaisaivotulehdukseen, mutta silti tavallinen ihminen mieltää rokotuksen suojaavan punkeilta. Punkki voi puutiaisaivotulehduksen lisäksi välittää kuitenkin lukemattomia muita bakteereja ja viruksia.

Ongelma on tullut vastaan myös matkustelevien suomalaisten parissa.

– On ongelma, kun suomalaiset menevät Keski-Eurooppaan, jossa punkkien riskit ovat melko isot ja ajattelevat, ettei meillä ole mitään vaaraa.

– Minulle on jopa soittanut amerikkalainen kollegakin, joka ihmetteli millainen rokote meillä Suomessa oikein on. Hän oli tavannut suomalaisia, jotka olivat kertoneet, ettei heillä ei ole vaaraa, sillä heillä on Suomessa otettu punkkirokote. Sellaista ei kuitenkaan ole olemassa, vaan se on suurin harha.