Lähes kaikki suomalaiset syövät liikaa kovaa rasvaa – tiedätkö, mikä on oikea suositus?

Tyydyttyneen eli kovan rasvan saanti ylittää suositukset peräti yli 90 prosentilla suomalaisista.

Lähes kaikilla suomalaisilla on ruokavaliossaan liikaa kovaa rasvaa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreimman FinTerveys-tutkimuksen mukaan tyydyttyneen eli kovan rasvan saanti ylittää suositukset peräti yli 90 prosentilla suomalaisista.

– Suomalaisista miehistä ainoastaan 3 prosentilla ja naisista vain 6 prosentilla on riittävän vähän kovaa rasvaa ruokavaliossaan. Melkein kaikki meistä joutuvat katsomaan peiliin tässä asiassa, Itä-Suomen yliopiston ravitsemusterapian professori Ursula Schwab sanoi aiemmassa jutussamme.

Tämän verran suositellaan

Kovaa rasvaa on erityisesti rasvaisissa maitotuotteissa, kuten juustoissa ja voissa, sekä rasvaisissa lihoissa ja lihavalmisteissa. Kasvirasvoista kookos- ja palmuöljy sisältävät paljon kovaa rasvaa.

Ravitsemussuositusten mukaan kovan rasvan osuus päivän energiasta tulisi olla korkeintaan 10 prosenttia, mikä vastaa noin 20–30:tä grammaa rasvaa.

Näin erotat terveellisemmän rasvan epäterveellisestä

Sydänliiton ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa painottaa, että rasvan käytössä laatu ratkaisee. Jos kovia rasvoja kuuluu ruokavalioon liikaa, niitä kannattaa alkaa korvata tyydyttymättömillä eli pehmeillä rasvoilla.

Pehmeää rasvaa on kasviöljyissä, kuten rypsi- ja oliiviöljyssä, kasviöljypohjaisissa margariineissa, kalassa, avokadossa sekä pähkinöissä ja siemenissä.

Käytännöllinen tapa erottaa terveellisemmät rasvat epäterveellisistä on tarkastella niiden koostumusta jääkaappilämpötilassa.

– Runsaasti kovaa rasvaa sisältävä rasvatuote on jääkaappilämpötilassa kiinteää ja kovaa. Jos taas tuotteessa on paljon pehmeää rasvaa, se on juoksevaa ja öljymäistä jääkaapissakin.

8 syytä vähentää kovaa rasvaa

Ravitsemusasiantuntija Tuija Pusa kertoi 8 terveyshyötyä, jotka saat korjaamalla ruokavaliosi rasvan laatua:

1. Kolesteroli alenee

Kovan rasvan vähentäminen ja pehmeän ottaminen tilalle alentaa nimenomaan haitallista LDL-kolesterolia. Yli puolella suomalaisista on kohonnut LDL-kolesterolipitoisuus.

2. Sokeriaineenvaihdunta paranee

Rasvan vaihto vaikuttaa myös veren sokeripitoisuuksiin. Insuliinin toiminta paranee elimistössä, millä on myönteinen vaikutus tyypin 2 diabeteksen ehkäisyyn tai jo puhjenneen sairauden hoitotasapainoon.

3. Sydänsairauksien vaara pienenee

Riski sydän- ja verisuonitauteihin sairastumiseen sekä sydäninfarktin ilmaantumiseen pienenee. Jos on jo sepelvaltimotauti, uusiutuvat sepelvaltimotautitapahtumat vähenevät.

4. Aivojen terveys kohenee

Valtimoita on myös aivoissa, ja niiden hyvällä kunnolla on myönteinen vaikutus muistiin sekä muihin tiedollisiin toimintoihin sekä aivoverenkiertohäiriöiden ehkäisyyn.

5. Matala-asteinen tulehdus vähenee

Rasvojen korjaaminen sammuttaa matala-asteista tulehdusta, eli jatkuvasti käynnissä olevaa elimistön lievää tulehdustilaa.

6. Saat välttämättömiä rasvahappoja

Pehmeä rasva sisältää välttämättömiä rasvahappoja. Rasvan laatu vaikuttaa solukalvoihin sekä solujen toimintaan ja sitä kautta moniin elimistön toimintoihin – esimerkiksi hermostoon ja näkökykyyn.

7. Valtimoiden terveys kohenee

Valtimoita on joka puolella kehoa, ja niiden kunto vaikuttaa esimerkiksi potenssiin ja muistisairauksien ehkäisyyn.

8. Ihon ja luuston kunto saattaa parantua

Pehmeällä rasvalla on tärkeä vaikutus myös ihoterveyteen. Uusimpien tutkimusten mukaan rasvan suositeltava laatu on eduksi myös luuston kunnon kannalta ja edesauttaa ikääntyneillä lihasmassan ylläpitoa.

Lähteet: THL, Suomalaiset ravitsemussuositukset 2014, Sydänliitto.