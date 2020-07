Jos verenpaine on korkea jo alle 45-vuotiaana, nämä riskit kohoavat

Korkea verenpaine suurempi sydänriski nuorena sairastuville.

Korkean verenpaineen terveyshaitat kasautuvat varsinkin potilaille, joiden verenpaine kohoaa jo alle 45-vuotiaana, tuore tutkimus osoittaa.

Tutkimus julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä, ja siinä 71 000:ta kiinalaista seurattiin keskimäärin 6,5 vuoden ajan. Tutkimuksen alkaessa osallistujat olivat terveitä, mutta seurannan aikana heistä 20 000:lla todettiin korkea verenpaine, 1 700 sairastui sydän- ja verisuonitautiin ja 2 000 menehtyi.

Kun verenpainediagnoosin saaneita verrattiin muihin, riski sairastua sydäntautiin tai menehtyä seurannan aikana oli sitä suurempi, mitä nuorempana verenpainediagnoosin oli saanut. Verrattuna terveisiin alle 45-vuotiaana diagnosoitu korkea verenpaine liittyi yli kaksi kertaa suurempaan sairastumisen ja kuoleman todennäköisyyteen. Riskit kuitenkin pienenivät tasaisesti mitä vanhempana verenpaineongelmat olivat alkaneet, ja yli 65-vuotiailla riskit olivat enää kolmanneksen suuremmat kuin verrokeilla.

Yhdessä aikaisempien tutkimusten kanssa tulokset korostavat verenpaineen varhaisen hoitamisen merkitystä sairauksien ehkäisyssä.

Suomessa kohonnutta verenpainetta potee puolet miehistä ja kolmannes naisista. Verenpainetta voi alentaa vähentämällä suolaa, laihduttamalla, lisäämällä liikuntaa, vähentämällä alkoholin käyttöä, lopettamalla tupakoinnin ja syömällä kasviksia ja täysjyvätuotteita. Verenpainelääkityksellä on noin miljoona suomalaista, mutta heistä vain noin 40 prosentilla verenpaine on hoitotavoitteessa.