Tutkijat selvittävät voiko koronavirus aiheuttaa diabetesta

Todisteet kudostutkimuksista ja koronaviruksen sairastaneilta ihmisiltä viittaavat siihen, että virus voi vahingoittaa insuliinia tuottavia soluja.

Koronaviruksen ja diabeteksen välillä voi olla yhteys, kertoo Nature-lehti.

Lehti kertoo saksalaisesta 18-vuotiaasta Finn Gnadtista, joka sairasti Covid-19:n oireettomana. Gnadtin vanhemmat olivat sairastuneet sen jälkeen, kun olivat käyneet jokiristeilyllä Itävallassa, joten koko perheelle tehtiin vasta-ainetesti.

Gnadt luuli, että oli selvinnyt viruksesta vahingoittumattomana, mutta muutaman päivän jälkeen hän alkoi tuntea olonsa uupuneeksi ja erittäin janoiseksi.

Toukokuun alussa hänellä diagnosoitiin ensimmäisen tyypin diabetes ja hänen lääkärinsä Tim Hollstein Scleswig-Holsteinin yliopistollisesta sairaalasta Kielista epäili, että taudin yhtäkkinen puhkeaminen saattaa olla yhteydessä koronavirukseen.

Yleensä ensimmäisen tyypin diabetesta sairastavilla ihmisillä kehon immuunisolut alkavat tuhota haiman beetasoluja, jotka tuottavat insuliinia. Hollstein epäilee, että Gnadtin tapauksessa koronavirus tuhosi hänen beetasolujaan, koska hänen verestään ei löytynyt immunisoluja, jotka yleensä vahingoittavat haimasaareketta, missä beetasolut ovat.

Diabeteksen tiedetään olevan yksi suurimmista riskitekijöistä vakavaan Covid-19-sairauteen ja diabetesta sairastavien todennäköisyys kuolla sairauteen on suurempi. Nyt kasvava joukko tutkijoita epäilee, että diabetes ei vain altista vakavalle koronaviruksen aiheuttamalle sairaudelle, vaan virus voi myös käynnistää diabeteksen.

Aavistukset perustuvat kouralliseen Gnadtin kaltaisia ihmisiä, jotka ovat yhtäkkiä sairastuneet diabetekseen saatuaan koronaviruksen.

Lisäksi on todisteita kymmenistä muista koronaviruksen saaneista ihmisistä, jotka ovat saapuneet sairaalaan verensokeri erittäin korkealla. Myös näiden ihmisten ketonitasot ovat olleet korkealla. Ketonit syntyvät maksaan kiinnittyneestä rasvasta ja alkavat pilkkoa sokeria, jos keho ei tuota insuliinia.

Lisäksi tiedetään, että monet virukset, jotkut SARS-virukset mukaan lukien, on yhdistetty autoimmuunisairauksiin, kuten ensimmäisen tyypin diabetekseen.

Kesäkuussa tehty tutkimus Weill Cornell Medicinessa New Yorkissa osoitti, että koronavirus voi vahingoittaa haiman alfa- ja betasoluja, joiden toiminnan häiriintyminen voi johtaa diabetekseen.

Osa tutkijoista on kuitenkin varuillaan diabeteksen ja koronan yhteydestä, koska todisteita on vasta niin vähän. Jotta yhteys voidaan todistaa, tarvitaan paljon lisää tutkimusta aiheesta.

Yksi aloite koronaviruksen ja diabeteksen yhteyden tutkimiseksi on nyt käynnistymässä. Kansainvälinen tutkijaryhmä on perustanut kesäkuussa maailmanlaajuisen tietokannan kerätäkseen tietoja ihmisistä, joilla on Covid-19 ja korkea verensokeritaso, eikä heillä ole aiemmin ollut diabetesta tai ongelmia hallita verensokeriaan.