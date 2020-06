Tarvitseeko aurinkorasvaa käyttää illalla? Ihotautilääkäri vastaa ja kertoo, mikä on suomalaisten ”suurin synti”

Suojautumistarve auringolta alkaa, kun UV-indeksi on yli 3.

Iholle haitallista auringon UV-säteilyä tulee eniten kello 11–15:n aikaan, mutta mihin aikaan aurinkosuojavoidetta ei enää tarvitse?

– Kello 18:n jälkeen tarve on tavalliselle suomalaiselle aika vähäistä. Se johtuu siitä, että aurinko on jo niin matalalla, ettei se enää polta. UV-indeksi on tuohon aikaan tippunut jo alle 2:n, vastaa ihotautien erikoislääkäri Carl Kyrklund Helsingin Ihosairaalasta.

UV-indeksi kuvaa säteilyn voimakkuutta, ja suojautumistarve alkaa, kun indeksi on yli 3. Ilmatieteen laitoksen mukaan lukuarvo 3 ylittyy Etelä-Suomessa kesäpäivinä noin kello 10 ja alittuu noin kello 17.

– Yleisohjeena voi sanoa, että erityisen tärkeää aurinkosuojavoiteen käyttö on keskipäivän tunteina, ja kun käytät sitä kello 9–18, ihosi on hyvin turvassa, Kyrklund sanoo.

Klo 16 levitetyn suojan teho kantaa iltaan asti

Suositusten mukaan aurinkovoidetta tulisi lisätä kahden tunnin välein.

– Jos olet kello 16:n aikaan laittanut aurinkosuojavoidetta, sen teho kantaa kyllä iltaan asti.

Kyrklund kuitenkin muistuttaa, että myös poikkeustapauksia on.

– Jos olet hirveän herkkä palamaan, saatat tarvita suojavoidetta jo silloin, kun UV-indeksi on 2. Samoin suojautumistarve on tavallista suurempi valoihottumasta kärsivillä ja esimerkiksi melanoomapotilailla. Näissä tapauksissa aurinkosuojavoidetta kannattaa käyttää huolellisesti koko valoisa aika.

”Selkeintä olisi, että laitat joka päivä”

Ihotautilääkärin mukaan suurin ongelma aurinkosuojautumisessa ei ole se, että voidetta käytettäisiin väärään aikaan päivästä vaan se, että joinain päivinä sitä ei käytetä lainkaan.

– Suurin synti, jonka suomalaiset tekevät, on se, ettei aurinkosuojavoidetta käytetä säännöllisesti vaan silloin, kun siltä tuntuu, hän sanoo.

– Sitä laitetaan joka toinen päivä, ja joka toinen päivä ajatellaan, että on niin pilvistä ettei tarvitse, tai etten mene tänään ulos – ja sitten kuitenkin päädytään olemaan ulkona ja saamaan UV-säteilyä.

Kyrklund suositteleekin tekemään aurinkosuojavoiteen käytöstä jokapäiväisen rutiinin kesäkuukausien aikana.

– Selkeintä olisi, että laitat joka päivä, niin asiaa ei tarvitse sen kummemmin miettiä. Näin teen myös itse, käytän aurinkosuojavoidetta päivittäin kesäkaudella.

Älä käytä liian pientä kerrointa

Suojavoiteen kertoimeksi suositellaan nykyään 50:tä kaikille.

– Tutkimuksista tiedämme, että ihmiset käyttävät aurinkosuojavoidetta liian vähän. Kun kerroin on 50, myös toteutunut kerroin on lähempänä tehokasta.