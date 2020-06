Ethän sorru haavanhoidossa tyypillisiin virheisiin – tämä pitää tietää esimerkiksi desinfiointiaineesta

Moni haava paranee itsekseen. Jos haava on selkeästi syvä, epäsiistin näköinen tai se on liikkuvassa kohdassa nivelen alueella, sitä kannattaa näyttää lääkärille.

Vedellä putsaaminen on paras ja tärkein haavanhoidon ensiaskel.

Kesän askareissa käsiin ja jalkoihin tulee herkästi erilaisia haavoja, tikkuja ja nirhaumia. Kun ilma on kostea ja lämmin, haavat voivat hautua ja bakteerit lisääntyä helpommin.

Pese kädet ennen kuin alat käsitellä haavaa. Tässä viisi vinkkiä.

1. Huuhtele vedellä

Kun ihoon tulee haava, moni tarttuu desinfiointiainepulloon ja hoitaa rikkoutunutta ihoa puhdistamalla sitä vähän väliä.

Tärkeintä haavanhoidossa on kuitenkin vedellä huuhtominen. Käytä haavan huuhteluun kehonlämpöistä hanavettä, jolla suihkuta parin minuutin ajan. Kuivaa lopuksi kevyesti puhtaalla pyyhkeellä tai paperilla.

Tuoretta haavaa tai haavaa, joka ei näytä tulehtuneelta, ei tarvitse puhdistusta desinfiointiaineella välttämättä ollenkaan. Desinfiointiainetta voi käyttää silloin, jos haava on selkeästi tulehtunut – ja siinäkin tapauksessa enintään kerran päivässä.

Desinfiointiaineen liiallinen käyttö voi kuivattaa ihon, mikä taas hidastaa paranemista.

2. Vältä voiteita ja anna haavan hengittää

Haavan pitää saada hengittää. Jos haava ei ole kovin liikkuvassa kohdassa, sen voi puhdistuksen jälkeen laittaa kiinni haavateipillä tai pistää sen päälle laastarin.

Älä käytä voiteita tai tiukkoja sidoksia.

3. Tikku jalassa – vedänkö sen pois?

Tikun voi ottaa pois itse ellei tikku ole kovin iso tai hyvin syvällä. Isomman tikun – tai muun vastaavan esineen esimerkiksi naulan – saa lääkärin vastaanotolla pois kivuttomammin, koska alue voidaan puuduttaa.

Lääkärin luo on syytä mennä myös silloin, jos iho alkaa märkiä ja punoittaa tikun ympärillä.

Haavakohta on aina syytä putsata hyvin puhtaalla vedellä. Tikut ovat yleensä likaisia ja joskus myrkyllisiä, jos ne ovat peräisin painekyllästetystä puusta.

4. Milloin lääkäriin?

Pienet haavat eivät usein vaadi käyntiä lääkärissä, mutta väärin hoidettuna voi ammattiavulle tulla tarvetta. Kesällä lämmin ja kostea ilma lisäävät tulehdusriskiä, ja pahaksi äityneet ihotulehdukset saattavat vaatia jopa antibioottikuuria.

Jos haava ei tunnu parantuvan, kannattaa sitä käydä näyttämässä tulehduksen varalta lääkärille.

Tulehtuneen haavan merkkejä ovat kipu, punoitus, kuumotus sekä kuumeen nousu. Jos haavaan liittyy kuumeilua, on se aina syy hakeutua päivystykseen, sillä kyseessä voi olla esimerkiksi verenmyrkytys.

Jos haava on kookas, useiden senttimetrien mittainen tai hyvin repaleinen tai likainen, on myös syytä hakeutua hoitoon. Hoitoon tulee hakeutua myös, jos vuoro haavasta on runsasta eikä se tyrehdy runsaan 20 minuutin painamisella.

5. Muista jäykkäkouristusrokotus

Kannattaa myös varmistaa, että jäykkäkouristusrokote on voimassa. Vaikka jäykkäkouristus on harvinaista Suomessa, kannattaa sitä vastaan suojautua.