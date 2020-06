Pelastaako oliiviöljy syövältä? Näin elämäntavat vaikuttavat riskiin sairastua – uusi tv-sarja alkaa

Uusiseelantilainen lääkäri tutkii elämäntapojen vaikutusta syöpäriskiin. Ensimmäisessä jaksossa käsitellään ruokavaliota.

Uusiseelantilainen kirurgi Richard Babor vetää hieman mutkia suoriksi neliosaisen sarjansa nimessä Miten välttää syöpä (How Not to Get Cancer, 2019). Hän selittää, ettei halua syyllistää sairastuneita, vaan tutkia, miten todennäköisyyttä sairastua syöpään voisi pienentää omilla valinnoillaan.

Alkuun päästään ruokapöydästä. Baborin mukaan antiikin kreikkalaiset olivat oikeilla jäljillä Välimeren ruokavaliollaan: paljon oliiviöljyä, vihanneksia, hedelmiä, pähkinöitä ja palkokasveja, kohtuudella kalaa ja maitotuotteita ja vain vähän lihaa. Ateenalaisprofessori Antonia Trichopoulou huomauttaa, että ruokavalion kokonaisuus on ratkaiseva, mutta yksi osa korostuu:

– On opittava kokkaamaan oliiviöljyllä!

Babor lähestyy aihettaan enemmän rennon kansanmiehen ja kuluttajan kuin lääkärin näkökulmasta. Hän hakee vaihtoehtoja trendikkäälle ”superfoodille”, jota pitää markkinointikikkana. Esimerkiksi goji-marjat voisi korvata halvemmalla vaihtoehdolla: rusinoilla.

Samalla tyylillä hän käsittelee prosessoitua ruokaa, etenkin lihaa. Hän on se varovaisesti kyseenalaistava mutta liikaa ärsyttämistä tarkasti varova lihansyöjä, josta on tullut varsin yleinen hahmo mediassa.

Seuraavissa jaksoissa tutkitaan tarkemmin liikunnan, unen, stressin, geenien ja ympäristötekijöiden vaikutusta syöpäriskiin.

Prisma: Miten välttää syöpä, keskiviikkona 24.6. TV1 klo 19.00