Näin minimoit tartuntariskin täpötäydessä bussissa, junassa tai autossa – ”Tämä on juuri se ongelma”

Myös juhannuksena on syytä muistaa, ettei matkaan kannata lähteä, jos on hengitystieoireita.

Juhannuksen lähestyessä moni matkaa esimerkiksi mökille tai juhliin julkisilla kulkuvälineillä. Ilta-Sanomat kokosi ohjeita, joiden avulla tartuntariskin minimoiminen busseissa ja junissa on mahdollista.

THL:n valmiuspäällikkö Hannu Kiviranta muistuttaa, ettei matkaan kannata lähteä, jos on hengitystieoireita.

– On selvää ja hyvin mahdollista, että kynnys jättää juhlat väliin on korkea varsinkin, jos hengitystieoireet ovat omasta mielestä vähäisiä. Tosiasia kuitenkin on, että on useita tapauksia, joissa koronavirus on levinnyt erilaisten juhlien yhteydessä osallistujiin, ja sen takia jo vähäisiin hengitystieoireisiin pitäisi nyt kiinnittää herkästi huomio, Kiviranta sanoo.

Vaikka hengitystieoireita ei olisi, on busseissa ja junissa noudatettava erityistä varovaisuutta. Muihin matkustajiin, erityisesti vanhuksiin, on syytä ottaa etäisyyttä. Istumapaikkaa ei kannatakaan valita toisen matkustajan vierestä tai lähiriviltä.

Myöskään ovien läheisyyteen ei kannata jäädä istumaan, HSL:n turvallisuusasiantuntija Sami Hulkkonen muistuttaa.

Matkalippu kannattaa ostaa etukäteen esimerkiksi netistä. Tällöin välttyy lähikontaktilta ostotilanteessa.

Helsingin Seudun Linja-autohenkilökunnan puheenjohtaja ja pääkaupunkiseudulla linja-autoa ajava Jani Hartikka pitää hyvänä tapana painaa stop-nappulaa esimerkiksi kyynärpäällä.

– Jos itse matkustaisin nyt bussissa, välttäisin tolppia, joista pidetään kiinni ja menisin istumaan niin, etten myöskään koskettelisi edessä olevaa istuinta turhaan, Hartikka kertoi IS:lle maaliskuussa.

Lisäksi THL:n yleisiä suosituksia tulee noudattaa myös julkisissa kulkuvälineissä. Esimerkiksi hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta tulee huolehtia tarkkaan.

– Jos mahdollista, kannattaa yrittää matkustaa ajankohtana, jolloin ei ole pahin ruuhka. Jos tämä on ei ole mahdollista, matkustaessa on hyvä noudattaa hyvää käsihygieniaa. Jos ei voi matkan aikana pestä käsiä vedellä ja saippualla, on hyvä varata mukaan pieni pullo käsihuuhdetta, Kiviranta kertoo.

Käsihuuhteen lisäksi myös kertakäyttöisistä nenäliinoista voi olla hyötyä matkan aikana.

– Paperinenäliinoja on hyvä varata mukaan, jos alkaa yskittää tai aivastuttaa, ja niitä voi olla mukana kaverillekin annettavaksi. Ruuhka-aikaan voi käyttää myös kasvosuojusta estämään itsestä lähteviä pisaroita leviämästä ahtaassa tilassa.

Myös HSL:n Sami Hulkkonen muistuttaa maskien käytöstä.

– Jos itse kokee haluavansa käyttää maskia, niin se on totta kai täysin sallittua, Hulkkonen sanoo.

Ihmiskontaktien määrän lisääntyessä kasvomaskin käyttö voikin olla hyvä idea. Vaikka kankaiset kasvomaskit eivät suojaa kantajaansa koronavirukselta, niiden käyttö kuitenkin lyhentää pisaroiden lentomatkaa yskäisyn jälkeen.

IS:n testiryhmä kokeili kahdeksaa kohtuuhintaista ja verkkokaupasta helposti kotiin tai lähipostiin tilattavaa kasvomaskia, ja löysi niiden joukosta sekä suosikkinsa että inhokkinsa.

Sekä kasvomaskien että kertakäyttöhanskojen kohdalla tulee huolehtia niiden oikeanlaisesta käytöstä. Kaikki lähtee liikkeelle huolellisesta käsienpesusta.

– Käsiä pitää pestä vedellä ja saippualla vähintään 20 sekunnin ajan. Huolellisen pesun jälkeen kädet kuivataan kunnolla ja niihin laitetaan käsidesiä. Tämän jälkeen suunenäsuojus puetaan kasvoille, sairaanhoidon osaamisalan koulutus- ja tutkimuspäällikkö Riitta-Liisa Lakanmaa kertoi huhtikuussa.

– Kun suunenäsuojus on puettu, siihen ei enää kosketa. Se on kasvoilla koskemattomana siihen asti, kunnes se otetaan pois kasvoilta ja hävitetään asianmukaisesti.

Kertakäyttöhanskoja käyttäessä kannattaa välttää yleistä virhettä. Kertakäyttöhanskat kädessä kosketellaan usein eri pintoja kaupassa ja bussissa – ja tämän jälkeen kaivetaan samoilla hanskoilla puhelin taskusta.

– Silloin kännykkä saa kaikki ne samat pöpöt, mitkä hanskoissa ovat olleet, ja joita on yritetty välttää. Tämä on juuri se ongelma, minkä olemme huomanneet esimerkiksi kaupassa, lääkäri kertoi IS:lle huhtikuussa.