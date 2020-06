Yleinen seksitauti on lisääntynyt räjähdysmäisesti – todettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan

Kondomi on ehkäisymenetelmistä ainoa, joka suojaa myös seksitaudeilta

Seksitaudit lisääntyivät viime vuonna selvästi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Klamydiaa todettiin viime vuonna enemmän kuin koskaan aiemmin, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Klamydia on yleisin seksitauti Suomessa. THL:n tartuntatautirekisterin tietojen mukaan vuonna 2019 todettiin lähes 16 200 klamydiatartuntaa, mikä on yli 1 000 tartuntaa enemmän kuin vuonna 2018.

THL:n mukaan kyseessä on suurin koskaan tartuntatautirekisteriin ilmoitettu määrä vuoden aikana. Tartunnat painottuvat nuoriin aikuisiin: lähes 80 prosenttia todettiin 15–29-vuotiailla.

Lisäksi myös tippuri- ja kuppatartunnat lisääntyivät viime vuonna. Tippuritartuntoja todettiin reilu 600 mikä on noin 100 enemmän kuin edellisvuonna. Kuppatartuntoja todettiin lähes 250, mikä on noin 60 tapausta enemmän kuin vuonna 2018.

Seksitautien määrä kasvussa jo useamman vuoden

THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg kertoo tiedotteessa, että seksitautien määrä on ollut kasvussa jo useamman vuoden ajan.

– Voi olla, että testausaktiivisuus on lisääntynyt, ja esimerkiksi kunnissa testiin pääsyä on yritetty helpottaa esimerkiksi etätestauksen avulla, Hannila-Handelberg sanoo.

– Kondomi on ehkäisymenetelmistä ainoa, joka suojaa myös seksitaudeilta, hän muistuttaa.

Klamydiatartunnoista valtaosa on oireettomia

HUS:n iho- ja sukupuolitautien erikoislääkäri Eija Hiltunen-Back kertoi aiemmassa jutussamme, että valtaosa klamydiatartunnoista on oireettomia.

– Klamydiatartunnan saaneista naisista noin 70 prosenttia ja miehistäkin yli puolet on oireettomia – tai oireet ovat niin vähäisiä, ettei niihin kiinnitetä huomiota eikä hakeuduta hoitoon, Hiltunen-Back sanoi.

Hän kertoi, että etenkin naisilla klamydia jää hyvin helposti huomaamatta, vaikka se hiukan oireilisikin.

– Naisella voi olla vain vähäistä alavatsakipua tai valkovuotoa. Tällaisiin ei aina tule kiinnittäneeksi huomiota, koska ne voivat johtua niin monesta muustakin asiasta.

Oireetonkin tauti tarttuu

Oireettomat seksitautitartunnat ovat salakavalia, koska oireettomuudesta huolimatta ne voivat tarttua edelleen seksikumppaneihin.

Ainut tapa tietää, onko saanut tartunnan, on käydä testeissä. Silti moni virheellisesti kuvittelee edelleen, että jos oireita ei ilmaannu, on terve. Hiltunen-Backin mukaan tämä on hyvin tyypillinen harhaluulo sekä naisilla että miehillä.

– Jos on voinut altistua tartunnalle – mikä tarkoittaa sitä, ettei käytä aina kondomia – on tärkeää tiedostaa, että taudit voivat olla oireettomia ja ne voivat tarttua edelleen oireettomina.

Voi johtaa jopa lapsettomuuteen

Jos seksitauti jää toteamatta ja hoitamatta, se etenee riippumatta siitä, onko oireita vai ei. Tauti voi myös aiheuttaa erilaisia seurauksia.

Klamydia jälkiseuraamuksena voi tulla esimerkiksi niveloireita. Miehillä se voi aiheuttaa lisäkivestulehduksen. Naisilla hoitamaton klamydia voi levitä kohtutulehdukseksi ja johtaa jopa lapsettomuuteen.

– Mitä enemmän myös oireettomat ihmiset testaavat itsensä, sen suuremmalla todennäköisyydellä seksitautien määrä vähenee tulevaisuudessa. Kannustan kaikkia, joilla on oireita tai jotka edes vähänkin epäilevät saaneensa tartunnan, tekemään testin, sanoi SYNLAB Nordicsin lääketieteellinen johtaja Tommi Vaskivuo aiemmassa jutussamme.