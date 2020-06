Kielteinen ajattelu voi altistaa dementialle – aivoissa muutoksia jo keski-ikäisillä

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa kroonisen negatiivisen ajattelun ja Alzheimerin taudin patologisen suhteen.

Jatkuva kielteinen ajattelu on tutkimuksen mukaan yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin.

Iloista elämänasennetta on sanottu pitkän iän salaisuudeksi ja tähän suuntaan viittaa tuore brittitutkimus.

Toistuvaan murehtimiseen ja kielteiseen ajatteluun taipuvaisten henkilöiden aivoissa havaittiin muutoksia, jotka voivat olla yhteydessä kohonneeseen riskiin sairastua myöhemmällä iällä dementiaan.

Arvostetun brittiläisen University College Londonin tutkija Natalie Marchant totesi uutiskanava CNN:lle ”toistuvan ja pitkään jatkuvan negatiivisen ajattelun voivan olla dementiaan sairastumisen yksi riskitekijä”.

Tutkimuksessa seurattiin 350:tä yli 55-vuotiasta koehenkilöä kahden vuoden ajan. Heistä joka kolmas otettiin tarkempaan tutkimukseen, jossa aivojen aineenvaihduntaa tutkittiin niin sanotulla PET-kuvauksella.

Kuvaus paljasti kohonneita tau- ja beta-amyloidiplakkimuodostumia niiden koehenkilöiden aivoissa, joilla oli esiintynyt alttiutta krooniseen kielteiseen ajatteluun.

Näin negatiivisuus vaikuttaa

Kyseessä on ensimmäinen tutkimus, joka osoittaa kroonisen negatiivisen ajattelun ja Alzheimerin taudin patologisen suhteen.

Tau- ja beta-amyloidiproteiinien rooli aivoja rappeuttavan ja muistisairautta aiheuttavan Alzheimerin taudin synnyssä on tiedetty jo vuosia. Uutta sen sijaan oli havainto, että plakkimuodostumien synty voitiin kuvata aivoissa pitkään kestäneen negatiivisen elämänasenteen seurauksena.

– Hyvin mielenkiintoinen tieto. Negatiivisen ajattelun ja masennuksen yhteyttä Alzheimerin tautiin on aikaisemminkin spekuloitu ja epidemiologisella tasolla tästä on saatu näyttöä. Aivojen solutasolle vietynä tulos on merkittävä, Itä-Suomen yliopiston kudos- ja solubiologian professori Mikko Hiltunen sanoo.

Perinnöllinen alttius yhä tärkein syy

Perinnöllistä alttiutta yhä pidetään tärkeimpänä syynä Alzheimerin taudin takana. Ikä on toinen merkittävä tekijä. Riski sairastua kasvaa voimakkaasti ikääntymisen myötä. Kun 65-vuotiailla riski on kolme prosenttia, on se 85-vuotiailla kohonnut jo 30 prosenttiin. Korkeat verenpaine ja kolesteroli sekä päävammat vaikuttavat sairastuvuusriskiin.

Elämänasenteen merkitystä on pidetty myös merkittävänä, mutta niin sanottua kovaa näyttöä siitä ei ole ollut.

– Jos tutkimus osoittautuu hyvin tehdyksi, niin elinikäisen persoonallisuuspiirteen ja Alzheimerin taudin synnyn välille löydetty yhteys on iso uutinen, professori Heikki Tani Alzheimerin tautia tutkivasta A.I.Virtanen instituutista sanoo.

Alzheimerin taudin synnyn ja ihmisen pitkäkestoisen mielialan välille löytynyt yhteys voi muuttaa myös taudin hoitoa. Tähän saakka Alzheimerin tautiin ei ole ollut sen syntyä estävää lääkitystä ja hoito on ollut oireenmukaista.

Positiivinen elämänasenne edistää terveyttä

Alzheimerin tauti kehittyy hitaasti noin 20 vuoden kuluessa, mikä tekee sen syntysyiden seurannan vaikeaksi.

– Esiin nousee helposti kumpi on ensin, muna vai kana- probleema. Kun Alzheimerin tauti muuttaa persoonallisuutta ja aiheuttaa masennusta, niin voi olla haastavaa selvittää, johtuvatko oireet jo alkaneesta sairaudesta vai onko elämänasenne ne aiheuttanut, Tani pohtii.

Tanin mukaan kroonistuvan negatiivisen ajattelun yhteys sydän- ja verisuonisairauksien syntyyn on pystytty osoittamaan. Avainsanaksi osoittautuivat tulehdusten välittäjäaineet.

– On mielenkiintoista, jos sama mekanismi vaikuttaa myös aivoissa ja vaikuttaa siellä aineenvaihduntaan, Tani sanoo.

Yleisellä tasolla hän pitää elämänasenteen merkitystä tärkeänä ihmisen terveydelle.

– Ei liene näytön puutetta siitä, että positiivinen elämänasenne edistää terveyttä, Tani sanoo.