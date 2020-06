Varsin huomaamaton ihomuutos voi johtaa syöpään – tältä aurinkokeratoosi voi näyttää

Ihomuutoksia kannattaa seurata itse aktiivisesti.

Iho voi muuttua niin salakavalasti, että sitä tuskin huomaa.

Aina kyse ei ole harmittomasta asiasta: Suomessa tilastoitujen ihosyöpien määrä on vuoden 2004 jälkeen karkeasti kaksinkertaistunut, kertoo ihotautilääkäri, lääketieteen tohtori Tomi Leivo Docrates Syöpäsairaalasta.

Ihomuutoksia kannattaa seurata itse aktiivisesti. Seurannalla voidaan saada ihosyöpä kiinni siinä vaiheessa, kun se on vielä pieni ja helposti hoidettava – tai kun varsinaista syöpää ei vielä ole edes päässyt kehittymään.

Esimerkiksi sinnikäs, karhea ihottuman tapainen läiskä kasvoissa voi olla aurinkokeratoosi. Ihomuutos, josta voi kehittyä okasolusyöpä.

– Vuonna 2004 tehtiin arvio, että aurinkokeratoosipotilaita olisi yli 100 000. Määrän voi päätellä lisääntyneen runsaasti tuosta arviosta. Omalla vastaanotollani sen näkee käytännössä, joka työpäivä on vähintään yksi aurinkokeratoosipotilas hoidettavana, Leivo sanoo.

Tunnistaisitko?

Ihmiset eivät osaa tunnistaa aurinkokeratoosia kovin hyvin.

– Usein se tulee esiin, kun potilas tulee näyttämään muuta ongelmaa kasvojen alueella, vaikkapa ikäluomia tai ruusufinniä. Moni luulee aurinkokeratoosia harmittomammaksi muutokseksi kuin se onkaan, kuten kuivuneeksi ihoksi, ekseemaksi tai ikäluomeksi.

Kasvot ja kalju ovat tyypillisiä aurinkokeratoosin paikkoja. Kooltaan aurinkokeratoosi voi olla muutamasta millimetristä useaan senttimetriin, yleensä noin sentin tai sen alle. Se saattaa olla laakea läiskä tai harvemmin ihosarvi.

– Tyypillinen on karhea läiskä, joka usein punoittaa. Aurinkokeratoosi voi olla myös pigmentoitunut, mutta se on poikkeus. Kun sormea liu’uttaa ihon pintaa pitkin, se auttaa huomaamaan ne.

Aurinkokeratoosi voi tulla vaikka 40-vuotiaalle, jos hän on viettänyt paljon aikaa auringon säteilyssä. Selkein syy aurinkokeratoosiin on koko elämänkaaren aikana saatu auringonvalon määrä.

Myös solariumin ja UV-valohoitojen ultraviolettisäteily, tupakointi ja immuunivastetta heikentävät lääkitykset voivat lisätä aurinkokeratoosin riskiä.

Aurinkokeratoosi voi näyttää esimerkiksi tämäntapaiselta eli varsin huomaamattomalta.

Syöpäriski koholla

Osa aurinkokeratooseista voi parantua itsekseen, mutta osa kehittyy syöväksi. Tätä ei kuitenkaan voi etukäteen tietää.

– Tarkkaa riskiä ei tiedetä, siitä on useita toisistaan poikkeavia arvioita. Riski on kuitenkin arvioitu niin suureksi, että kaikkien aurinkokeratoosien hoitoa suositellaan. Samalla ihmisellä on niitä yleensä useampia,se vielä nostaa riskiä.

Jos ihottuman tapainen ihomuutos ei lähde perusvoiteella tai kortisonilla, sitä on syytä näyttää lääkärille. Aurinkokeratoosi ei parane viikon perusvoidehoidolla eikä viikon hydrokortisonivoidehoidollakaan.

Aurinkokeratoosia nenänpielessä.

Muista suojautua

Paras tapa ehkäistä aurinkokeratoosi on suojata itsensä auringolta. Maltillinen auringossa oleiluaika, suojavoiteet, aurinkolasit ja leveälieriset hatut ovat käypiä keinoja.

– Hyvän ja mieluisan lakin hankkimiseen kannattaa nähdä vaivaa. Paljaat ihoalueet on syytä suojata korkeakertoimisella aurinkosuojavoiteella, suojakerroin vähintään 30. Voidetta on lisättävä muutaman tunnin välein ja laitettava sitä runsaasti iholle, myös huuliin.

Auringossa oleskelua on lisäksi hyvä välttää kello 10–16 välillä.

– Maltti on valttia auringon kanssa. Muistakaa ajatella terveyttänne pitemmällä tähtäimellä ja jaksakaa kiinnittää huomiota aurinkosuojaukseen. Sen myötä vältytte monelta ikävältä vaivalta ja murheelta tulevina elämänkaarenne vuosikymmeninä. ”Kaupanpäälliseksi” ihonne pysyy vielä nuorekkaamman näköisenä, koska aurinko on merkittävä vanhentaja ja ryppyjen aiheuttaja, Leivo muistuttaa.

Milloin ihomuutos syytä näyttää lääkärille?

Ihon yleisimmät syövät ovat tyvisolusyöpä, okasolusyöpä ja melanooma. Niiden kaikkien määrä on voimakkaasti lisääntymässä.

– Jos huomaa ihollaan sellaisen muutoksen, josta ei oman elämänkokemuksen myötä osaa sanoa, että se on tavallinen hyvänlaatuinen muutos, niin sitä kannattaa lähteä näyttämään ihotautilääkärille.

– Yleensä pahanlaatuiset ihomuutokset ovat alkuvaiheissaan suhteellisen helppohoitoisia, mutta muutoksen edetessä se etu menetetään: tarvittava hoito muuttuu esimerkiksi jäädytyshoidosta leikkaushoidoksi. Aikainen oikea diagnoosi siis kannattaa.