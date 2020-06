Mikael Jungner, 55, sai sydänkohtauksen täysin yllättäen vain 45-vuotiaana: ”Tuntui kuin kaulasta vetäisi suonta”

Hengenvaarallinen sairauskohtaus. Sydäninfarktin nopea tunnistaminen ja hoito on tärkeää.

Tyyppioire on kova kipu, joka tuntuu laajalla alueella rintalastan takana. Kipu on puristavaa, ”painavaa” tai vannemaista ja voi säteillä olkavarsiin, leukaperiin, ylävatsalle ja jopa selkään. Kipu on usein ankaraa ja jatkuu samanlaisena. Kova kipu nostaa usein kylmän hien tai aiheuttaa pahoinvointia.