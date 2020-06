Sydänkohtaus voi olla petollisen vähäoireinen – Juhani Merimaa tunsi vain lievää rintakipua

Jos tuntee oireita, ne kannattaa ottaa vakavasti. Turha lääkärikäynti on parempi kuin jättää käymättä, Juhani Merimaa sanoo.

Suomalaisen rockin kummisetä Juhani Merimaa, 72, sai sydänkohtauksen vuonna 2014.

Merimaa kertoo, että hänen tapauksessaan sydänkohtaukseen ei liittynyt suurta dramatiikkaa. Hänellä oli huono olo, joka ei mennyt ohi. Hän hakeutui sairaalaan, jossa diagnosoitiin sydäninfarkti.

Juhani Merimaalla on ollut sydänlääkitys vuodesta 2014 saakka.

Kohtauksen aikaan Merimaa tunsi lievää rintakipua.

– Yksi hoitaja sanoi minulle, että jos haluaa sairaalassa jonon ohi, kannattaa aina valittaa rintakipua. Minä en tätä konstia käyttänyt, mutta pääsin hoitoon kuitenkin suht nopeasti.

”Pääsin tällaisella varoituksella”

Merimaa oli sairaalassa hoidossa useamman päivän ajan. Hänelle tehtiin sydämeen tähystys.

– En olisi ollut sairaalassa varmaan niinkään kauaa, ellei olisi ollut pääsiäinen, Merimaa arvelee.

Sydänkohtauksesta asti Merimaalla on ollut sydänlääkitys ja hän on seurannassa.

– Näiden asioiden kanssa ei pidä leikkiä, mutta minä pääsin tällaisella varoituksella. Muuta varsinaista operaatiota ei tehty kuin nämä tähystykset.

Merimaa pohtii, että hän olisi voinut hakeutua hoitoon vähän aikaisemmassakin vaiheessa.

– Jos tuntee oireita, niin ne kannattaa ottaa vakavasti. Turha lääkärikäynti on parempi kuin jättää käymättä, Merimaa painottaa.

Työ on vaatinut epäsäännöllistä elämää

Kohtauksen jälkeen Merimaa on pyrkinyt tekemään pieniä muutoksia elintapoihinsa. Hänelle suurin haaste on ollut elämänrytmin ja ruokailun säännöllisyys. Merimaan työ on vaatinut melko epäsäännöllistä elämää. Viime vuosina mies on hiljentänyt työtahtia.

– Toki elämäntavoissa voisi aina parantaa. Tosin ohjeistukset tuntuvat vaihtelevan koko ajan. Milloin vedetään liikaa hiilihydraatteja ja milloin liian vähän, hän pohtii.

Merimaa tukeutuu vanhoihin hyviin elämäntapaohjeisiin, joissa tasapainoinen ruokavalio ja säännöllinen liikkuminen ovat keskiössä.

Merimaa ei ole koskaan juurikaan tupakoinut. Alkoholin käyttöä hän on vähentänyt vuosien saatossa. Nykyinen alkoholinkäyttö on hyvin maltillista.

– Mutta kun ihminen vanhenee, se on vähän kuin auton moottori: ei se varaosia vaihtamalla parane, Merimaa sanoo.