Seksitauti voi edetä vaivihkaa ilman oireita – nämä merkit voivat kertoa tartunnasta

Oireiden puuttuminen ei takaa, ettei suojaamattomassa seksissä olisi saanut tartuntaa.

Seksitaudit eli sukupuolitaudit tarttuvat suojaamattomassa seksissä. Ne ovat bakteerien ja virusten aiheuttamia.

Taudit voivat tarttua, jos emätineritettä, siemennestettä, esiliukastetta tai verta pääsee seksikumppanin limakalvolle tai avoimiin haavoihin.

Kaikki sukupuolitaudit voivat olla oireettomia. Siitä huolimatta ne saattavat tarttua edelleen. Jos seksitauti jää toteamatta ja hoitamatta, se myös etenee riippumatta siitä, onko oireita vai ei. Hoitamattomina seksitaudit voivat aiheuttaa lapsettomuutta sekä erilaisia jälkitauteja, kuten sisäsynnytin-, lisäkives- tai niveltulehduksen.

Listasimme neljän tavanomaisen sukupuolitaudin oireita.

1. Klamydia

Klamydia on Suomessa yleisin seksitauti. Etenkin naisilla se voi kuitenkin jäädä huomaamatta.

Tunnista oireet:

Naisilla klamydian tavallisin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus, joka on usein oireeton.

Oireina voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa ja ylimääräistä veristä tiputteluvuotoa.

Jos klamydiatulehdus on levinnyt kohdun limakalvolle, voi esiintyä alavatsakipua ja epäsäännöllistä kuukautisvuotoa.

Miehillä oireena voi olla virtsaputken tulehdus tai lisäkiveksen tulehdus.

Naisilla hoitamaton klamydia voi levitä kohtutulehdukseksi ja johtaa jopa lapsettomuuteen.

2. Tippuri

Tippuri on bakteerin aiheuttama seksiteitse leviävä tulehdus.

Tunnista oireet:

Naisilla tippuri voi aiheuttaa ainoastaan vähäistä alavatsakipua, epämääräistä valkovuotoa ja kirvelyä virtsatessa.

Jos infektio kehittyy sisäsynnytintulehdukseksi, se voi aiheuttaa esimerkiksi alavatsakipua, lisääntynyttä valkovuotoa tai veristä tihkuvuotoa.

Miehillä tippurin tyypillinen oire on tihentynyt virtsaamistarve ja kirvely virtsatessa. Virtsaputkesta voi myös valua märkää.

Hoitamattomasta tippurista voi seurata kuroumia virtsaputkeen tai lisäkivestulehdus. Myös erektiot voivat muuttua kivuliaiksi.

Tippuritartuntojen määrä on lisääntynyt viime vuosina etenkin alle 30-vuotiailla. Klamydian tavoin myös tippuri voi aiheuttaa lapsettomuutta.

Seksitautitesteihin menemistä on turha nolostella. Oireita ei kannata odotella, koska suurimmalla osalla niitä ei tule.

3. Kondylooma

Kondylooman aiheuttaa ihmisen papilloomavirus (HPV). Osa papilloomavirustyypeistä saattaa myös aiheuttaa solumuutoksia sukupuolielinten limakalvoille. Näitä solumuutoksia seulotaan papa-kokeella.

Tunnista oireet:

Naisilla kukkakaalimaisia kondyloomasyyliä voi olla esimerkiksi emättimen suuaukolla, välilihan alueella tai häpyhuulissa.

Miesten kondyloomasyylät voivat olla esinahan alla, virtsaputken suulla tai sisällä, kivespussissa, peniksen varressa tai peräaukon ympärillä.

Joskus kondyloomat näkyvät vain limakalvon tai ihon epätasaisena pintana. Etenkin naisten syyliä on joskus hankala havaita.

Kondylooma voi joskus kutista.

4. Sukuelinherpes

Sukuelinherpes on viruksen aiheuttama seksitauti. Se uusiutuu noin 80 prosentilla ensimmäisen eli herpeksen sairastaneista.

Tunnista oireet.

Naisilla ensioireita ovat ulkosynnyttimien kirvely ja kutina, jonka jälkeen rakkulat ilmestyvät genitaalialueelle. Rakkulavaihetta seuraavat haava- ja rupivaihe.

Ensimmäinen herpestulehdus on yleensä rajumpi, ja siihen liittyy usein virtsaamisvaikeuksia.

Yleisoireina voi olla kuumeilua, päänsärkyä ja lihassärkyä.

Miehillä ensitartunta on usein vähäoireisempi. Tartuntakohtaan nousee ryhmä kutisevia, kihelmöiviä ja kipeitä kirkkaita rakkuloita, jotka puhkeavat ja rupeutuvat.

Joskus ensitartunta voi olla rajuoireinenkin, jolloin siihen voi liittyä kuumetta, päänsärkyä, lihassärkyä, nivusrauhasten suurentumista tai virtsaputken tulehdus.

Milloin testeihin?

Mikäli olet harrastanut suojaamatonta seksiä jonkun muun kuin vakituisen kumppanin kanssa, hakeudu tutkimuksiin. Jos sinulla todetaan tartunta, kehota myös seksikumppaneitasi hakeutumaan testeihin.

Kannattaa muistaa, että myös suojaamattomaan suuseksiin liittyy seksitautiriski. Silloin näyte pitäisi ottaa nielusta.

Jos seksikumppaneita on useampia, seksuaaliterapeutti suosittelee aina käyttämään kondomia – ja myös luomaan tautien testaamisesta rutiinin. Seksitaudit on hyvä käydä testaamassa noin puolen vuoden välein. Mikäli on oireita, kannattaa testiin mennä heti. Jos on ollut suojaamatonta seksiä, voi testiin mennä muutaman viikon kuluttua.

Lähteitä: Terveyskirjasto, THL, RFSU