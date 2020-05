Kohdunkaulasyöpä on lisääntynyt selvästi kolme- ja nelikymppisillä – huomaa vaivihkaisetkin oireet

Kohdunkaulasyövän riskiä lisää erityisesti kaksi tekijää.

Tehokas seulonta on vähentänyt Suomessa kohdunkaulasyöpää noin 80 prosentilla, mutta nyt taudin ilmaantuvuus on alkanut uudelleen suurentua erityisesti 30–44-vuotiailla naisilla.

Tiedot käyvät ilmi kohdunkaulasyövän seulontaohjelman tuoreesta vuosikatsauksesta.

– Kokonaisuudessaan kohdunkaulasyöpä ei ole yleistynyt, mutta tässä 30–44-vuotiaiden ikäryhmässä se on kyllä selkeästi lisääntynyt, kertoo Joukkotarkastusrekisterin tutkimusjohtaja Ahti Anttila.

”Tämä syöpien määrä on melko korkea”

Kohdunkaulasyöpiä todetaan noin 170 vuodessa. Yleensä niistä noin 10 prosenttia tulee ilmi seulonnan kautta.

Tuoreimmat seulontaluvut ovat vuodelta 2018, jolloin kohdunkaulasyövän seulontaan osallistui hieman yli 190 000 naista eli 70 prosenttia kutsutuista.

Tuolloin seulontaohjelmassa todettiin 29 kohdunkaulasyöpää ja 842 esiastetapausta.

– Tämä syöpien määrä on melko korkea, sillä vuoteen 2015 saakka se on ollut 15:n ja 20:n välillä. Myös esiasteiden määrä on ollut kasvussa jo pitkään, Anttila sanoo.

Perinteisesti kohdunkaulasyöpää on Suomessa seulottu papa-kokeella, mutta nykyään käytössä on myös HPV- eli papilloomavirustesti.

HPV-testin käyttöönotto onkin yksi syy suurentuneisiin löydösmääriin. Syöpäjärjestöjen mukaan se ei kuitenkaan selitä koko kasvua, vaan kasvu viittaa myös siihen, että kohdunkaulasyövän riski on Suomessa suurentunut.

Nämä kasvattavat sairastumisriskiä

Kohdunkaulasyövän riskiä lisää erityisesti kaksi tekijää.

– Tärkein riskitekijä on tietynlainen syöpävaarallinen HPV-infektio. HPV-infektioita on valtavan paljon, mutta 13–14 niistä on sellaisia, jotka voivat aiheuttaa kohdunkaulasyövän esiasteita ja syöpää.

– Toinen tärkeä tekijä on naisten tupakointi, joka vaikuttaa riskiin etenkin pitkässä juoksussa, Anttila kertoo.

Hän sanoo, että nämä taustariskitekijät vaikuttavat ainakin osittain syövän yleistymiseen 30–44-vuotiailla.

HPV-rokoteohjelma on ollut käytössä vuodesta 2013, eli nyt seulonnassa olevat ikäryhmät eivät ole sitä saaneet.

– Tämä rokottamattoman ikäluokan ilmiö näkyy nyt syöpätilastoissa – tulevaisuudessa taas rokotusohjelman vuoksi kohdunkaulasyöviltä vältytään.

”Seulonnalle yhä paljon tarvetta”

Anttila muistuttaa, että ilman seulontoja, joissa havaitaan syövän esiasteita, kohdunkaulasyöpä olisi huomattavasti nykyistä yleisempi.

– Näyttää siltä, että seulonnalle on yhä paljon tarvetta, vaikka tulevina vuosina tautiriskin odotetaankin pienentyvän, kun HPV-infektioita ehkäisevän rokoteohjelman kohdeikäryhmät tulevat seulonnan piiriin.