Uusi tutkimus: Huuliherpes voi johtaa Alzheimerin tautiin – suomalaisprofessori kehottaa hoitamaan infektiot

Uusi tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta, mutta viitteitä samanlaisiin oireisiin on.

Yhdysvaltalaisessa Science Advances -tiedelehdessä julkaistiin toukokuun alussa tutkimustulos, jonka mukaan huuliherpeksen aiheuttava Herpes simplex 1 -virus (HSV-1) voi olla muistisairautta aiheuttavan Alzheimerin taudin alkusysäyksenä.

Tutkijaryhmä sai laboratorio-oloissa herpesviruksella aiheutettua aivokudokselle samankaltaisia vaurioita ja muutoksia kuin Alzheimerin tauti.

Tutkimuksesta kertoi Suomessa ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

HSV-1-virusta kantaa Terveyskirjaston arvion mukaan noin 60 prosenttia keski-ikäisistä suomalaisista. Kerran tartuttuaan herpesvirus jää ihmisen elimistöön pysyvästi.

Itä-Suomen yliopiston translationaalisen neurotieteen professori Heikki Tanila ja Helsingin yliopiston neurotieteen tutkimuskeskuksen akatemiaprofessori Eero Castren kuitenkin rauhoittelevat, ettei herpesviruksen kantajien kannata pelätä, että vanhemmalla iällä Alzheimerin tauti tulee automaattisesti.

Yhdysvaltalaistutkimus osoitti, että solutasolla linkki herpesviruksen ja Alzheimerin taudin puhkeamisen välillä voi olla mahdollinen, mutta siitä on vielä pitkä matka siihen, että sama todennettaisiin pitävästi elävässä elämässä.

Yhdysvaltalainen tutkimusryhmä tutki huuliherpestä aiheuttavan HSV-1-viruksen vaikutusta Alzheimerin taudin kehittymiseen.

Myös Castren painottaa, että tutkimus ei yksiselitteisesti todista HSV-1-viruksen ja Alzheimerin taudin välistä yhteyttä.

– Tuosta tutkimuksesta ei kannata kenenkään huolestua. Aikaisemminkin on ollut viitteitä siihen suuntaan, että herpesviruksen ja Alzheimerin taudin välillä voisi olla tällainen yhteys, Castren jatkoi.

– Tämä tutkimus antoi lisää tietoa siitä, että virusinfektiot voivat olla yksi riskitekijä Alzheimerin taudin taustalla, mutta en pitäisi tutkimusta selvänä todisteena. Tutkimus ei osoittanut suoraviivaista yhteyttä, Castren jatkoi.

Castren kiinnitti huomiota tutkimustuloksista kertovassa artikkelissa erityisesti siihen, että laboratorio-oloissa vaikutukset näkyivät hyvin nopeasti.

– Solutasolla havaintoja tuli jo muutamassa päivässä ja kolmiulotteisessa mallinnoksessakin viikossa. Alzheimerin tauti on kuitenkin hyvin hitaasti kehittyvä sairaus. Se voi kehittyä elimistössä kymmenenkin vuotta, ennen kuin ensimmäiset dementian oireet tulevat, Castren sanoo.

HSV-1-viruksen aiheuttama infektio kannattaa kuitenkin hoitaa hyvin. Castren kertoi aiemmin tehdystä toisesta, korealaisesta, tutkimuksesta, jonka mukaan herpesinfektiota lääkkein hoitaneilla oli myöhemmällä iällä vähemmän Alzheimerin tautia.

– Viestini on, että infektioita kannattaa hoitaa. Se on pitkällä tähtäimellä hyödyllistä ja voi auttaa myöhemmällä iällä, Castren vinkkaa.

Tanilan mukaan herpesviruksen ja Alzheimerin taudin mahdollista yhteyttä on pohdittu jo 1980-luvulta lähtien, mutta se ei ole koskaan ollut taudin synnyn tutkimuksessa valtalinjana.

Aiheesta on neljän vuosikymmenen aikana tehty useita tutkimuksia – ja saatu myös useita erilaisia tutkimustuloksia.

– Siitä on oltu puolesta ja vastaan, onko herpesvirus merkitsevä tekijä Alzheimerin taudin synnyssä. Yksi tutkimus voi esittää, että asioilla saattaa olla yhteys, seuraava tutkimus heti perään voi kertoa, että yhteyttä ei olekaan havaittu, Tanila pohtii.

Tanila sanookin, että yksittäiseen tutkimukseen pitää suhtautua varovasti.

– Yksittäinen tutkimus on vähän kuin päivän pörssikurssi. Sen tulokset voivat heilahdella puolelta toiselle. Yleensä uutisen taakse jää se, mikä se valtatrendi tutkimuksessa on, Tanila kuvaa.

Tanila kuitenkin sanoo, että yhdysvaltalaistutkimus jättää hyvän tilauksen ”oikeassa elämässä” tehtävälle jatkotutkimukselle. Se on kuitenkin hyvin haastava ja vaikea toteuttaa.

– Se on tutkimus, joka odottaa tekijäänsä. Haaste on siinä, että vaikka kerättäisiin satojen potilaiden tutkimusryhmä, mukana voi aina olla muitakin syitä, joka Alzheimerin taudin aiheuttaa, Tanila sanoo.

Psykiatri Alois Alzheimer kuvasi nimeään kantavan taudin oireet jo vuonna 1906, mutta vielä 114 vuoden jälkeenkään ei tarkasti tiedetä yleisimmän dementiaa aiheuttavan sairauden perimmäistä syytä.

Se tiedetään, että Alzheimerin taudissa aivoihin kertyy beeta-amyloidiproteiinia, joka vaurioittaa hermoratoja ja aivosoluja.

Tähän ns. amyloidiplakkikertymään perustuu myös tuore yhdysvaltalaistutkimus, joka pyrki selvittämään herpesviruksen ja Alzheimerin taudin välistä yhteyttä.

Akatemiaprofessori Eero Castren painottaa, että kenekään huuliherpesvirusta sairastavan ei kannata huolestua uuden yhdysvaltalaistutkimuksen tuloksesta.

Amyloidi on antimikrobinen aine, ja tutkimuksen mukaan aivot käskisivät elimistöä puolustautumaan herpesvirukselta tuottamalla amyloidia, ja amyloidi alkaisi sitten hiljalleen kertyä aivoihin.

– Se on tiedetty jo 20 vuotta, että Alzheimerin taudissa aivoihin tulee amyloidikertymiä. Se onkin toinen juttu, ovatko amyloidikertymät taudin syy vai vain sivutuote. Toiset pitävät sitä syynä, toiset sivutuotteena, Castren sanoo.

Alzheimerin tauti on hitaasti ja tasaisesti etenevä aivoja rappeuttava muistisairaus. Se on yleisin dementiaa aiheuttava sairaus, yli 70 prosentilla dementiasta kärsivillä on Alzheimerin tauti.

Taudin ensimmäinen ja merkittävin oire on muistin heikentyminen. Edetessään tauti alkaa vaikuttaa potilaan ajatteluun ja puhe- sekä liikuntakykyyn sekä voi muuttaa potilaan persoonallisuutta.

Alzheimerin tautiin ei ole parannuskeinoja, mutta sen etenemistä voidaan hidastaa lääkkeillä.