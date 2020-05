Useimpien aikuisten kantama herpes saattaa olla Alzheimerin taudin taustalla

Uusi tutkimus ei anna yksiselitteistä vastausta, mutta viitteitä on.

Alzheimerin taudin taustalla voi olla yleinen huuliherpesvirus, jota kantaa jopa 90 prosenttia suomalaisista aikuisista, selviää tuoreesta tutkimuksesta.

Science Advances -tiedelehdessä julkaistusta tutkimuksesta kertoi Helsingin Sanomat.

Valtaosalle virus on oireeton, mutta kerran saatu virus jää elimistöön. Jo aiemmin on tiedetty, että herpes voi osalle henkilöistä aiheuttaa vakavia oireita, kuten kasvohalvauksen. Nyt on saatu lisätietoa siitä, että se voi myös olla yhteydessä Alzheimerin taudin puhkeamiseen.

Alzheimerin tauti on on melko hitaasti, mutta tasaisesti etenevä muistisairaus, joka aiheuttaa jopa 70 prosenttia suomalaisten dementioista. Siihen ei ole parannuskeinoa, mutta tautia voi hidastaa.

Muistin lisäksi tauti rappeuttaa myös ajattelua, puhekykyä, liikuntakykyä ja voi vaikuttaa myös persoonallisuuteen.

Tauti puhkeaa usein korkeassa iässä. Sen oireet ovat seurausta taudin aiheuttamasta aivorappeumasta, aivojen kroonisesta tulehduksesta ja solukuolemista.

Tulevaisuudessa tauti voidaan mahdollisesti varmistaa nopeasti verikokeella.

Monitieteisessä Science Advances -tiedelehdessä julkaistu tutkimus on valottanut lisää herpeksen ja Alzheimerin taudin mahdollista yhteyttä.

Tutkimuksessa kasvatettiin soluista kolmiulotteisia aivomaisia malleja, johon tartutettiin herpesvirusta. Aivokudokseen alkoi kertyä aivoille haitallista amyloidiplakkia ja virus aiheutti samankaltaisia vaurioita ja muutoksia kuin Alzheimerin tauti aiheuttaa.

Virus aiheutti Alzheimerin taudin tavoin niin ikään tulehdusta aivosoluissa ja aivojen sähköisen toiminnan heikkenemistä. Isompi virusmäärä puolestaan tuhosi solut.

Tutkimus ei kuitenkaan yksiselitteisesti todista, että herpes aiheuttaisi Alzheimerin tautia. Se kuitenkin todistaa, että molemmissa on samanlaisia oireita.

Aiemmat tutkimukset ovat osin ristiriitaisia siitä, löytyykö Alzheimerin sairastaneiden aivoista muita enemmän jäänteitä herpesviruksista.

Lisäksi on epäselvää, miksi herpesvirus pääsee aivoihin asti vain osalla ihmisistä, vaikka niin moni ihminen kantaa virusta. Selitystä on etsitty niin geeneistä kuin aivoja suojaava veri-aivoesteen heikkenemisestä.