Suomalaiset kysyvät samaa asiaa lääkkeistä aina viikonloppuisin – asiantuntijalta suora vastaus: ”Ei suositella koskaan”

Proviisorin mukaan suomalaisten yleisimmät kysymykset lääkkeisiin liittyen koskevat usein kipu- ja särkylääkkeitä sekä lääkkeiden yhteisvaikutuksia.

Olemme aikaisemmin kirjoittaneet suomalaisia mietityttävistä lääkekysymyksistä.

Suomalaiset haluavat lääkkeistä tarkkaa tietoa ja tämän todistaa myös Yliopiston Apteekin lääkeasioihin keskittyvä ilmainen chat-palvelu. Kysyimme chatin asiantuntijalta, mitkä ovat suomalaisten yleisimpiä kysymyksiä lääkkeiden käyttöön liittyen – ja mitkä ovat vastaukset kysymyksiin.

Yksi kysymys nousee esille erityisesti viikonloppuisin

Yliopiston Apteekin lääkeneuvonnan asiakaspalvelupäällikkö, proviisori Jenni Sarekosken mukaan erityisesti raskauden ja imetyksen aikaisesta lääkkeiden käytöstä kysytään paljon.

– Esimerkiksi näin keväällä kysytään allergialääkkeiden käytöstä raskauden aikana. Kunkin allergialääkkeen sopivuus raskauden tai imetyksen aikana kannattaa aina varmistaa farmaseutilta, sillä ammattilainen voi täydentää pakkausselosteessa kerrottua tietoa. Allergiaa voidaan hoitaa myös raskauden ja imetyksen aikana turvallisesti oikein valituilla ja oireisiin sopivilla lääkkeillä.

Myös etenkin viikonloppuisin suomalaiset esittävät kysymyksiä lääkkeiden ja alkoholin yhteensopivuudesta. Siihenkin vastaus on selvä.

– Lääkkeitä ja alkoholia ei koskaan suositella käytettäväksi yhtä aikaa ja osa lääkkeistä on haitallisempia alkoholin kanssa kuin toiset, Sarekoski vastaa.

Varmistus keskustelupalstojen tiedoille

Sarekoski on huomannut, että ihmiset haluavat saada varmistuksen netistä lukemaansa tietoon.

– Paljon varmistellaan keskustelupalstoilta luettua tai lääkäriltä saatua tietoa itselle uusista lääkkeistä, ennen kuin niitä aletaan käyttämään. Autamme mielellämme selvittämään huolet ja kerromme, mitkä ovat lääkkeelle yleisimmät haitat ja millaisista merkeistä kannattaa huolestua, tai mikä oire on normaalia ja vaaratonta.

Myös lääkkeiden yhteisvaikutukset mietityttävät suomalaisia.

– On hyvä, että asiaa kysytään ammattilaisilta, eikä käännytä keskustelupalstojen puoleen.

Yleiset kysymykset liittyvät kipulääkkeisiin

Yksi yleisimmistä kysymyksistä on se, voiko itsehoidon kipulääkettä tai allergialääkettä käyttää vastikään aloitetun reseptilääkkeen kanssa.

– Itsehoidon lääkkeillä on paljon jopa vaarallisia yhteisvaikutuksia reseptilääkkeiden kanssa, joten on syytä varmistaa asia aina farmaseutilta lääkkeen oston yhteydessä. Jos lääkettä on jo valmiina lääkekaapissa, voi asiaa kysyä chatista tai puhelinpalvelustamme.

Sarekosken mukaan kipu- ja särkylääkkeistä yleistä on kysyä lasten lääkintää sopivaa annosta tai mitä yhdistelmää voidaan käyttää.

– Esimerkiksi Buranaa ja Panadolia voi käyttää tavanomaisilla annostuksilla yhtä aikaa kivun hoidossa. Yksi tapa on ottaa niitä lomittain, jotta annosten välillä kipu ei palaisi. Lääkkeiden yhteisvaikutuksia kysytään usein, ja tämä on niistä varmasti yleisin yksittäinen aihe.

Proviisori muistuttaa, ettei lääkekysymyksistä mikään ei ole liian erikoinen vastattavaksi.

– Myöskään mökiltäkään ei tarvitse lähteä pitkiä matkoja mihinkään kysyäkseen neuvoa yleisten vaivojen itsehoitoon tai itselääkintään liittyen, kaikki hoituu vuoden jokaisena päivänä, myös chatin kautta. Etenkin pyhäpäivinä säästämme useita lääkärikäyntejä, kun asia onkin hoitunut chatissa.