Milloin viisaudenhampaat pitää poistaa? Hammaslääkäri vastaa ja oikaisee yleisen väärinkäsityksen

Viisaudenhampaan poisto on nuorempana vaivattomampi ja nopeampi toimenpide kuin myöhemmin.

Pahimmassa tapauksessa viivyttelystä voi koitua isompikin haitta.

Viisaudenhampaan poisto kuuluu niihin toimenpiteisiin, joita moni pitkittää. Pahimmillaan ajatus hampaan poistosta aiheuttaa jopa pelkoa ja ahdistusta, kertoo Coronaria Hammasklinikan hammaslääkäri Arttu Jaakkola.

Jaakkola on työssään keskittynyt pienkirurgiaan ja protetiikkaan, ja hän tekee paljon myös hampaiden poistoja. Hän sanoo, että hammaslääkärin näkökulmasta viisaudenhampaan poisto on erittäin tavanomainen toimenpide.

– Potilaat pitävät sitä rajuna toisin kuin esimerkiksi hampaan paikkausta. Tämä on ymmärrettävää, sillä viisaudenhampaat ovat ensimmäisiä pysyviä hampaita, joita heiltä poistetaan, Jaakkola sanoo.

Miksi viisaudenhampaat sitten pitää poistaa?

– Nykyihmisen leukoihin eivät kunnolla enää mahdu kahdeksannet hampaat. Tästä syystä viisaudenhampaat eivät puhkea kunnolla purentaan.

Viisaudenhampaat myös sijaitsevat niin kaukana suussa, että kotihoidossa tulee usein ongelmia: takimmaisia hampaita on vaikea harjata, eikä niiden kaikkia pintoja ole helppo pitää puhtaina.

– Jos viisaudenhammas kerää toistuvasti ruokaa ja ien on jatkuvasti tulehtunut, siinä vaarantuu myös vierushammas, joka voi alkaa helpommin reikiintyä.

Koska poistoon?

Viisaudenhampaiden poistamiseen on selvä yleisohje.

– Suomessa suositellaan, että osittain puhjenneet tai normaalia purentaa matalammalle jääneet viisaudenhampaat poistetaan 26 ikävuoteen mennessä, Jaakkola kertoo.

– Poistot ovat aina nuorempana helpompia, koska viisaudenhampaat eivät ole ehtineet luutua leukaluuhun. Vanhempanakin ne saadaan kivutta pois, mutta nuorempana poisto on vaivattomampi toimenpide ja hoitokäynti lyhyempi.

Iästä riippumatta poistossa ei saisi viivytellä, jos viisaudenhampaassa on säännöllisiä oireita, kuten vihlontaa, pakotusta tai särkyä, tai jos ien tihkuu harjatessa verta, tai alueelle kertyy ruokaa niin, ettei sitä saa pidettyä puhtaana.

– Jos alueella on jatkuvasti tulehdusta, pitkäaikainen infektio on riski jo yleisterveydelle. Hammas- ja ienperäisillä tulehduksilla on osoitettu olevan yhteys esimerkiksi sydän- ja verisuonitauteihin.

”Tämä ei ole nykypäivänä totuus”

Jaakkola on huomannut, että viisaudenhampaiden poistoon liittyy yleinen väärinkäsitys – joka on omiaan viivyttämään hammaslääkärikäynnin varaamista.

– Monella potilaalla on sellainen uskomus, että viisaudenhampaat revitään suusta pois isoilla hohtimilla. Tämä ei ole nykypäivänä totuus, mistään repimisestä ei voida puhua. Poisto tehdään hyvin teknisesti ja hallitusti: oikealla tekniikalla hammas saadaan nätisti nostettua pois.

Poiston aikana potilas ei tunne kipua vaan ainoastaan paineen tunnetta.

– Moni ihmettelee jälkikäteen, että ”tässäkö tämä oli, eikö se tämän enempää tuntunutkaan”.

Toinen potilaiden pelko liittyy siihen, että viisaudenhammasta saatetaan joutua poraamaan, jotta se saadaan poistettua.

– Sekin on aivan tavanomainen toimenpide. Teknisesti hoito on usein jopa hellempi silloin, jos hammas poistetaan osissa.