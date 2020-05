Alle parikymppisten sairastuminen tyypin 2 diabetekseen kasvussa – ”Se on varoitussignaali”

Ruutuajan lisääntyminen, liikunnan vähentyminen ja ruokailutottumukset ovat yhteydessä painon nousuun ja tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen

Tyypin 2 diabetes mielletään usein keski-ikäisten sairaudeksi. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen eli THL:n tuoreet luvut kertovat kuitenkin huolestuttavasta uudesta suuntauksesta. Ensinnäkin sairastavien määrä on kasvanut Suomessa tasaisesti 2000-luvulla.

THL:n tuoreen selvityksen mukaan vuosina 2000–2017 tyypin 2 diabetestapauksia on todettu vuosittain keskimäärin runsaat 20 000.

Tautiin sairastuneiden määrä on ajanjaksolla 2,5-kertaistunut.

Enemmistö kakkostyypin diabetekseen sairastuneista on yhä keski-ikäisiä. Vaikka alle 20-vuotiaiden määrä sairastuneista on pieni, se on kasvanut. Vuonna 2000 tyypin 2 diabetekseen sairastui 43 alle 20-vuotiasta. Vuonna 2017 vastaava lukema oli 98.

IS kysyi THL:stä, mistä oikein on kyse.

– Tulos ei ollut enää yllätys, mutta se on varoitussignaali siitä, että nuorten elintavoissa tapahtuneet muutokset vaikuttavat tulokseen, THL:n tilastotutkija Martti Arffman kertoo Ilta-sanomille.

Hän listaa epäsuotuisat muutokset näin:

– Ruutuajan lisääntyminen, liikunnan vähentyminen ja ruokailutottumukset ovat yhteydessä painon nousuun ja tyypin 2 diabeteksen puhkeamiseen, Arffman sanoo.

– Nyt täytyisi yrittää muuttaa tilannetta elintapoja parantamalla, jotta kasvu ei jatku, hän kertoo.

Myös tyypin 1 diabetesta sairastavien määrä on kasvanut tasaisesti vuosina 2000–2017. Tapauksia on todettu vuosittain 1500–2100.

Diabetesta sairastavilla on yhä enemmän munuaiskomplikaatioita. Sen sijaan sydän- ja aivovaltimokomplikaatioiden määrä on vähentynyt.

Tästä on kyse

Diabetes on ryhmä aineenvaihduntasairauksia, joita yhdistää häiriö haiman insuliinintuotannossa ja pitkäaikaisesti kohonnut verensokeri.

Tyypin 2 diabeteksessa esiintyy jo vuosia ennen verensokerin kohoamista insuliinin heikentynyt vaikutus kudoksissa eli insuliiniresistenssi.