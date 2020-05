Hiljainen sydäninfarkti on kavala vieras – tiesitkö nämä infarktin eri oireet?

Klassisesti puhutaan, että sydäninfarkti aiheuttaa kovaa rintakipua. Aina ei ole näin.

Sydäninfarktin oireisiin on perinteisesti liitetty kova ja puristava rintakipu. Sydäninfarkti aiheuttaa yleensä voimakasta kipua rintalastan takana, ja kipu voi myös säteillä ylävatsan alueelle, selkään, olkavarsiin, kaulaan tai jopa hampaisiin.

Aina infarkti ei kuitenkaan ilmene rintakipuna. Sydäninfarktit voivat aiheuttaa monia erilaisia oireita, joita ei helposti yhdistä sydämeen.

Sydäninfarkti voi ilmetä myös närästyksen, pahoinvoinnin, heikotuksen ja hikisyyden tunteena.

– Infarktissa ei välttämättä tunne kipua. Englanninkielisessä kirjallisuudessa käytetään usein sanan pain (kipu) sijasta sanaa discomfort (epämukava). Infarktin aikana voi tulla ahdistava, epämukava tunne, esimerkiksi hengenahdistuksen, pakahtumisen tai ilman loppumisen tunne, Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala sanoo.

– Osalla oireet voivat olla niin lieviä tai nopeasti ohimeneviä, ettei potilas edes havahdu lähtemään sairaalaan. Silloin voidaan puhua niin sanotusta hiljaisesta sydäninfarktista, joka jää havaitsematta. Mitä ikääntyneempi henkilö on ja mitä enemmän on muitakin sairauksia ja yleistä raihnaisuutta, sitä vaikeampaa voi olla havaita, mikä oire on mistäkin peräisin, Hekkala kuvaa.

”Vaikka tukos tulisi samalle alueelle, ihmiset voivat oireilla eri lailla”

Paljon kipuun reagoimiseen vaikuttaa sekin, että ihmiset yksinkertaisesti ovat yksilöllisesti erilaisia.

Sydäninfarktissa ei aina tule voimakasta rintakipua.

– Vaikka tukos tulisi samalle alueelle sydämeen, eri ihmiset voivat oireilla eri lailla.

– Sitten on tietysti ihmistyyppieroja. Suomalainen keski-ikäinen mies perinteisesti yrittää panna oireet taka-alalle ja sinnitellä kotona, joku toinen hakeutuu hoitoon herkemmin, Hekkala sanoo.

Voiko sydäninfarkti olla kokonaan oireeton?

– Olen skeptinen siitä, voiko infarkti tulla niin, ettei potilas tunne yhtään mitään. Jos infarkti tulee pieneen verisuonihaaraan, se voi mennä nopeasti ohi, jolloin se ei havahduta niin paljon.

– Esimerkiksi äkkikuolematutkimuksissa on havaittu, että tutkitut ovat saattaneet sairastaa infarkteja ilman, että he olisivat elinaikanaan hakeutuneet sydänoireiden vuoksi tutkimuksiin, Hekkala kertoo.

Yhtä vaarallinen kuin muutkin infarktit

Yli 250 000 potilaan tiedoista koostettu uusi jättitutkimus osoittaa, että niin sanottu hiljainen sydäninfarkti on yhtä vaarallinen kuin muutkin infarktit – vaikka kovaa kipua rintakehässä ei tuntuisikaan.

Viime vuonna julkaistun suomalaistutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia sepelvaltimoperäisen äkkikuoleman uhreista oli sairastanut aikaisemmin hiljaisen sydäninfarktin.

Myös potilaan toipumisennuste on samankaltainen, oli sitten kovaa rintakivun tuntemusta tai ei.

Sydänliiton ylilääkäri Anna-Mari Hekkala kehottaa aina soittamaan yleiseen hätänumeroon 112 tai päivystysapuun 116117, jos tuntee olonsa yhtään sellaiseksi, että mieleen tulee, voisiko kyseessä olla infarkti.

Oli infarkti sitten lievä- tai vaikeaoireinen, kyse on joka tapauksessa sepelvaltimotaudista, johon pitää suhtautua vakavasti.

Hekkala kehottaakin heti soittamaan yleiseen hätänumeroon 112 tai päivystysapuun 116117, jos tuntee olonsa yhtään sellaiseksi, että mieleen tulee, voisiko kyseessä olla infarkti.

”Kotona on kärvistelty useita päiviä”

Korona-aika on nostanut julkiseen keskusteluun ison huolen siitä, että ihmiset eivät enää uskalla mennä koronaviruksen pelossa sairaalaan tai terveyskeskukseen.

Kiireettömien tutkimus- ja toimenpideaikojen lisäksi sairaalaan on jäänyt menemättä myös usea kiireellistä hoitoa tarvitseva sydäninfarktista kärsinyt potilas.

– Olen kuullut tapauksista, että kotona on kärvistelty useita päiviä oireiden kanssa, jolloin iso osa sydämestä on jo menetetty ja on tullut vaikea vajaatoiminta. Ennuste on aina parempi, jos tulee sairaalaan ajoissa, Hekkala painottaa.

Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen seura ovat koostaneet yhdessä 30 sekuntia kestävän tietoiskun ”Älä jää kotiin sairastamaan sydäninfarktia”. Tietoiskua esitettään kevään aikana MTV:llä ja Ylellä, ja se on myös tässä artikkelissa pääkuvan paikalla.

Toinen yleinen harhaluulo on se, että sairaaloissa ei olisi resursseja sydänpotilaille, kun ”kaikki on siirretty koronapotilaiden hoitoon”. Hekkala kumoaa luulot vääräksi.

– Sairaaloissa on ihan normaalitilannetta vastaavat resurssit hoitaa akuutit sydäninfarktit. Sairaaloissa on myös varauduttu ”puhtailla linjoilla”, joissa samoissa tiloissa eivät ole koronaviruksesta kärsivät potilaat, Hekkala huomauttaa.