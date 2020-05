Auringolle altistuminen on hyväksi sydämelle ja auttaa painonhallinnassa – mutta yksi tapa on kaikkein ongelmallisin melanooman kannalta

Maaliskuussa The New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa ilmeni, että kaksi eri koronavirustyyppiä säilyi muovilla jopa 72 tuntia ja ruostumattomalla teräksellä 48 tuntia. On saatu myös näyttöä siitä, että nykykoronan sukulainen, sars-virus, voisi säilyä pinnoilla jopa yhdeksän päivää. Viruksen säilyminen pinnoilla ei kuitenkaan tarkoita automaattisesti sitä, että se voisi tartuttaa ihmisiä.