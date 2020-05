Yli 70-vuotias, näin suojaat itseäsi ja elät silti mahdollisimman normaalisti – ylilääkäri antaa ohjeet

Suosittelisin ulkona tapahtuvaa tapaamista, Taysin infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen sanoo.

Sosiaalisia kontakteja on mahdollista pitää yllä myös turvallisesti. STM:n kansliapäällikkö Kirsi Varhila sanoi MTV:n Uutisaamun haastattelussa, että yli 70-vuotiaat voivat tehdä kävelylenkkejä luonnossa ja tavata perheenjäseniään ulkona.

Tampereen yliopistollisen sairaalan infektioyksikön osastonylilääkäri Jaana Syrjänen on samalla linjalla Varhilan kanssa. Yli 70-vuotiaiden on edelleen syytä noudattaa varovaisuutta, mutta kanssakäyminen lasten ja lastenlasten kanssa on myös tärkeää.

– Suosittelisin ulkona tapahtuvaa tapaamista, Syrjänen sanoo.

Välimatkaa muihin tulisi pitää kuitenkin myös ulkona.

– Turvaetäisyys on se, mitä kannattaa noudattaa. Sillä pystyy suojaamaan itseään.

Kotona vierailu on aina suurempi riski.

– Toki jos kyseessä on ihan lyhyt, alle viiden minuutin piipahdus sisätilassa, jossa ei olla toisen lähellä, niin ei sellainen kovin suuri riski ole.

Syrjänen sanoo, että hoivakodeissa asuvien vanhusten ikävä on ymmärrettävästi jo suuri.

– Ehkäpä tämä herättää ajatuksia, miten sielläkin voisi omaisten tapaamisia järjestää ulkona. Dementiaa sairastavan on hyvin vaikea ymmärtää, miksei kukaan enää käy.

Ykkösasia on edelleen hyvä käsihygienia

Etäisyyden pitäminen muihin pätee yhä myös välttämättömään asiointiin.

– Monissa apteekeissa ja kaupoissa on laitettu kassoille pleksit. Kannattaa asioida tällaisissa paikoissa.

Ykkösasia on edelleen hyvä käsihygienia.

– Älä koskettele kasvojasi ennen kuin olet pessyt kätesi. Olosuhteetkin ovat toki parantuneet: käsihuuhteita on hyvin tarjolla kassoilla ja ovilla.

Vaikean sairauden saavat yleensä tietyt potilaat

Uusi suositus korostaa myös yli 70-vuotiaiden omaa harkintaa toimintaohjeen noudattamisessa.

– Mielestäni ihminen yleensä pystyy itse arvioimaan oman tilanteensa. Joku 80-vuotias saattaa olla erittäin hyvässä kunnossa, ja joku 60-vuotias hyvin huonossa, Syrjänen sanoo.

Tilastojen mukaan vaikean sairauden saavat yleensä tietynlaiset potilaat: yli 70-vuotiaat ja sairaat.

– Esimerkiksi täysin terve 72-vuotias ei mielestäni ole hirvittävän suuressa vaikean taudin riskissä – mutta samalla täytyy pitää mielessä, että mitään takeita tästä ei voi kukaan kenellekään antaa.

– Jos taas olet yli 70-vuotias, ja käytössäsi on lääkkeet moneen tautiin, ole edelleen erityisen varovainen, Syrjänen linjaa.