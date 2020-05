Keliakia voi vaikuttaa elinikään – syynä ehkä sairauteen liittyvä tulehdustila

Yksi mahdollinen syy kuolleisuuteen saattaa olla keliakiaan liittyvä tulehdustila, joka voi altistaa monille sairauksille.

Keliakiaa potevat näyttäisivät kuolevan muita nuorempina, mutta vaikutus on tuoreen ruotsalaistutkimuksen perusteella hyvin vähäinen. Ilmiö saattaa selittyä keliakiaan liittyvällä tulehdustilalla.

Tutkimuksessa keliakian kuolleisuusvaikutuksia selvitettiin seuraamalla 50 000 keliakiadiagnoosin vuosina 1969–2017 saanutta ruotsalaista vuoteen 2017 saakka. Jokaista potilasta verrattiin viiteen terveeseen samanikäiseen. Seurannan aikana 6 600 keliakiapotilasta menehtyi.

Tulosten perusteella keliakiaa potevien riski menehtyä keskimäärin 13-vuotisen seurannan aikana oli hieman suurempi kuin terveiden verrokkien. Käytännössä tämä tarkoitti sitä, että yhden seurantavuoden aikana kymmenestätuhannesta keliakiapotilaasta 12 useampi menehtyi.

Yhteys havaittiin kaikissa ikäryhmissä, mutta se oli voimakkain 18–39-vuotiaana keliakiadiagnoosin saaneilla. Kuolleisuus oli suurimmillaan diagnoosia seuraavan vuoden ajan, mutta yhteys näkyi vielä yli kymmenen vuotta myöhemminkin.

Aiemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia, mutta ruotsalaisten havainnot osoittavat yhteyden näkyvän myös lähivuosikymmeninä keliakiadiagnoosin saaneilla. Käytännössä keliakiaan liittyvä kuolleisuus on kuitenkin varsin vähäistä eikä sen taustalla olevaa mekanismia tunneta. Yksi mahdollinen syy saattaa olla keliakiaan liittyvä tulehdustila, joka voi altistaa monille sairauksille.

Tutkimus julkaistiin Yhdysvaltojen lääkäriliiton JAMA-lehdessä.

Keliakia on elinikäinen tauti, jossa viljatuotteiden sisältämä gluteeni vaurioittaa ohutsuolen limakalvon nukkaa henkilöillä, joilla on perinnöllinen alttius taudille. Osalla potilaista on myös iho-oireita. Keliakiaa sairastaa 1 prosentti lapsista, 2 prosenttia aikuisista ja lähes 3 prosenttia ikääntyneistä. Keliakian ainoa hoito on gluteenin välttäminen.