Näistä sydänoireista on heti soitettava 112:een

Jos rintakehän alueelle ilmaantuu uusi oire, tulee soittaa 112:een. Sydänlääkärien mukaan koronatartuntaa sairaalassa ei tarvitse pelätä.

Sydänlääkärit ympäri Suomen ovat havahtuneet korona-aikana hälyttävään ilmiöön: ihmiset kärsivät jopa sydäninfarkteja kotonaan, koska he viivyttelevät epidemian pelossa hoitoon hakeutumista.

– Joka puolella maata on havaittu, että sydäninfarktipotilaita on 30–40 prosenttia vähemmän kuin normaalisti, kertoo Suomen Sydänliiton ylilääkäri, kardiologi Anna-Mari Hekkala.

– Monet ovat jopa peruneet suunniteltuja sydäntutkimuksia ja vastaanottoaikoja, koska noudattavat ohjetta pysyä kotona. Sydänoireet on kuitenkin hoidettava poikkeusaikanakin, hän sanoo.

”Myöhemmin nähdään, lisääntyivätkö äkkikuolemat koronan aikana”

Potilaskato alkoi välittömästi koronaepidemian käynnistyttyä. Sepelvaltimotauti ja sydäninfarktit eivät kuitenkaan ole hävinneet mihinkään – infarktin voi saada yhtä lailla korona-aikanakin.

Sydänliitto ja Suomen Kardiologinen Seura muistuttavat, että sepelvaltimotauti on yleisin kuolinsyy Suomessa, ja se aiheuttaa vuosittain ennenaikaisia kuolemia enemmän kuin mikään infektiosairaus.

– Sydäninfarkti on henkeä uhkaava tilanne. Vuosittain 5 000–10 000 suomalaista kuolee sydänäkkikuolemaan, ja näistä suurin osa on infarkteja, Hekkala sanoo.

– Myöhemmin tullaan näkemään, lisääntyivätkö äkkikuolemat koronan aikana.

Suojautumiseen on epidemia-aikana panostettu

Sydänliiton ja Suomen Kardiologisen Seuran viesti on, että rintakipuihin tulee myös korona-aikana suhtautua vakavasti ja hakeutua hoitoon viipymättä.

Asiantuntijat korostavat, että sydäninfarkteja hoitavissa yksiköissä on nyt panostettu suojautumiseen, jotta potilaiden ei tarvitse pelätä koronaan sairastumista.

Suomessa on myös edelleen normaalitilannetta vastaavat mahdollisuudet sydäninfarktipotilaiden hoitoon.

– Olemme valmistautuneet todella hyvin, Hekkala sanoo.

– Eurooppalainen kardiologien kattojärjestö European Society of Cardiology on jakanut muun muassa Italiasta ja Espanjasta kokemuksia ja tietoa siitä, miten kannattaa varautua ja toimia, ja Suomessa kaikki tämä on otettu huomioon.

Kaikkiin uudenlaisiin kipuihin tai tuntemuksiin rinnan alueella pitää havahtua

Sydäninfarktin oire on yleisimmin äkisti alkava puristava rintakipu, joka painottuu keskelle rintakehää ja säteilee usein käsiin tai leukaan. Tyypillisesti kipu pahenee liikkuessa.

– Aina sydäninfarkti ei välttämättä aiheuta kipua, vaan enemmänkin pakahduttavaa, ahdistavaa ja puristavaa tuntemusta.

Tuntemus tuntuu epämääräisen laajalla alueella.

– Sitä ei pysty osoittamaan yhdellä tai kahdella sormella, ja se voi säteillä kaulaan tai lapojen taakse.

Hekkala korostaa, että kaikkiin uudenlaisiin kipuihin tai tuntemuksiin rinnan alueella pitää havahtua.

– Jos rintakehän alueella on jokin oire, pitää rohkeasti soittaa 112:een eikä yhtään miettiä taksin tilaamista tai autolla päivystykseen lähtemistä. Se ei koskaan ole turha soitto, sillä jos ambulanssi tulee kotiin, sydänfilmi saadaan otettua heti, ja hoito voi alkaa jo paikan päällä.

”Tässä vaiheessa hoitoon tuleva potilas on jo myöhässä”

Nopea toiminta on tärkeää, koska infarktipotilas on välittömässä hengenvaarassa.

Joissakin tapauksissa sydäninfarktin oireet kestävät päivän tai kaksi ja sen jälkeen lievittyvät itsestään. Lievittyminen ei tarkoita, että sairaus olisi hävinnyt, vaan infarkti on ehtinyt aiheuttaa sydänlihakseen kuolioalueen eli eräänlaisen arven.

– Tässä vaiheessa hoitoon tuleva potilas on jo myöhässä. Jos infarktia muhitetaan kotona, ehtii tulla suurempi vahinko, ja sydänlihasta menetetään enemmän.

Arpialueelle ei päivien kuluttua voi tehdä enää mitään.

– Sydänlihas ei siltä alueelta enää supistu, joten sydämen pumppausvoima heikkenee, ja seurauksena on sydämen vajaatoiminta loppuelämän ajaksi.