Nooran, 20, vatsa sai asiantuntijatkin ymmälleen: ”Tuntui, että mahani ei enää sietänyt mitään”

Noora Laakso kertoo nykyään suolisto-ongelmistaan avoimesti. – Helpottaa, kun ei tarvitse selitellä syömisiäni tai sitä, miksi en esimerkiksi tykkää jäädä yökylään.

Olen myöhästellyt ja perunut menoja mahani takia. Tulevaisuus ja työelämä pelottavat, kertoo Noora Laakso, 20.

Ensin ajateltiin, että kyseessä on laktoosi-intoleranssi, mutta testit osoittivat toisin.

Nooran vatsaongelmat alkoivat viidennellä luokalla. Aluksi vaivat olivat epäsäännöllisiä, mutta yläasteaikana maha alkoi vaivata yhä useammin.

– Ammattiopistoon mennessä olikin sitten jo usein nipistelyä, turvotusta, ilmavaivoja ja ripulia. Vaikka heräsin hyvissä ajoin ja varasin reilusti aikaa aamutoimille, aloin myöhästellä ylimääräisten vessakäyntien takia usein.

”En tiedä, miten IBS otetaan vastaan työpaikoilla”

Seinäjokelainen Noora on nyt 20-vuotias. Hänellä on nyt diagnosoitu IBS eli ärtyneen suolen oireyhtymä. Ruokavalio on karsiutunut vähitellen yhä niukemmaksi, ja silti vatsa jatkaa kiukutteluaan.

– Harvoin lähden mihinkään suunnittelematta ja aikatauluttamatta tarkkaan, missä voin syödä ja käydä vessassa. Voin sanoa, että tulevaisuus ja työelämä pelottavat, koska en tiedä, miten IBS otetaan vastaan työpaikoilla.

”Tuntui, että vatsani ei enää sietänyt mitään”

Vuosien varrella Nooralle on tehty useita verikokeita, testejä ja tähystyksiä, mutta niistä ei ole löydetty mitään.

Monilla IBS:stä kärsivillä vatsaa rauhoittaa FODMAP-ruokavalio, jossa vältellään tiettyjä, suolistossa fermentoituvia hiilihydraatteja. Yleensä ruokavaliota noudatetaan kuukauden tai parin ajan tiukasti, minkä jälkeen vatsaa aletaan vähitellen totuttaa ruoka-aineisiin uudelleen. Tämä on tärkeää, ettei suoliston bakteerikanta yksipuolistu liikaa.

– Olin 4 tai 5 kuukautta FODMAPilla, minkä jälkeen vatsani oli entistä huonommassa kunnossa. Tuntui, että se ei enää sietänyt mitään. Silloin ravitsemusterapeutin ohjauksessa karsittiin vielä lisää ruoka-aineita, ja seuraava askel oli vehnäkuuri, jonka piti puhdistaa suolisto tehokkaasti. Vehnä sisältää paljon FODMAP-hiilihydraatteja.

Sitten hoitoketju kuitenkin katkesi, ja Noora ei saanut uutta kutsua ravitsemusterapeutille. Kutsu oli jostain syystä poistettu.

– Tällä hetkellä olen maidottomalla ja gluteenittomalla ruokavaliolla, mutta käytän kauraa. Olen saanut erikoislääkäriltä lääkityksen, jota nyt kokeillaan, ja sitten yritetään siedättää ruoka-aineille taas vähitellen. Se pelottaa hirveästi, mutta haluan silti kokeilla.

”Helpottaa, kun ei tarvitse selitellä”

Noora on huomannut, että stressi ja väsymys vaikuttavat vatsaan paljon. Hän opiskelee Etelä-Pohjanmaan opistossa luovalla linjalla, joten esiintymisjännityskin on tuttua.

– Ennen diagnoosia kuulin usein kummasteluja, miten suolistoni voi mennä sekaisin ruuasta, jossa on vaikka vain vähän mehutiivistettä tai porkkanaa. Nykyään kerronkin suolisto-ongelmistani avoimesti kavereille ja tutuille. Helpottaa, kun ei tarvitse selitellä syömisiäni tai sitä, miksi en esimerkiksi tykkää jäädä yökylään.