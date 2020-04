Paksusuolensyöpä yleistyy vauhdilla – voi kasvaa salakavalasti ja todetaan joka vuosi yli 3 000 suomalaisella

Elintapojen ja suolistosyövän tiedetään kulkevan käsi kädessä.

Kun sisätautien ja gastroenterologian erikoislääkäri Jari Koskenpato ryhtyi 1990-luvun alussa tekemään tähystystutkimuksia, ei hän olisi voinut kuvitella, miten paljon paksusuolensyöpä tulisi yleistymään 2000-luvulla.

Kun maha- ja pohjukaissuolihaavat työllistivät gastroenterologeja 1990-luvulla paljon, nyt heitä työllistävät suolistosyövät.

– Jos joku olisi urani alussa kertonut, että tulee ajanjakso, jolloin arkityössäni löydän enemmän paksusuolen syöpiä kuin mahahaavoja, en olisi uskonut. Mahantähystysten tarve vähenee koko ajan ja vastaavasti paksusuolen tähystysten tarve lisääntyy, toteaa muutamia kymmeniä tuhansia tähystyksiä 30 vuoden työuransa aikana tehnyt Koskenpato.

Elintapojen ja suolistosyövän tiedetään kulkevan käsi kädessä. Esimerkiksi ylipaino, alkoholinkäyttö, tupakointi, runsas punaisen lihan ja vähäkuituisen ruoan syöminen sekä vähäinen liikunta kasvattavat suolistosyövän, eli paksusuolen- ja peräsuolensyövän riskiä.

Tähystyksessä voidaan poistaa suolensisäisiä kasvainmuutoksia

Riski sairastua paksusuolensyöpään kasvaa selvästi 50 ikävuoden jälkeen.

Tämän vuoksi Jari Koskenpato suosittelee paksusuolen tähystystä eli kolonoskopiaa kaikille yli 50-vuotiaille, vaikkei oireita olisikaan, sillä tähystyksessä voidaan poistaa suolensisäisiä kasvainmuutoksia eli adenoomapolyyppejä, jotka ovat paksusuolen syövän esiasteita.

– Näin pystytään pysäyttämään paksusuolensyövän kehittyminen. Adenoomapolyypit kasvavat hitaasti, vuosien aikana ja ovat yleensä täysin oireettomia.

Vaikka polyyppiin olisi jo kehittynyt syöpäsoluja, voi tähystyksessä tehty polyypin poisto riittää hoidoksi, jos se poistetaan tarpeeksi ajoissa.

Noin 100 000 tähystystä vuosittain

Tähystystä suositellaan varsinkin niille, joiden suvussa esiintyy paksusuolensyöpää tai jotka muuten kuuluvat riskiryhmään.

– ”Once in a lifetime”-tähystyksen optimaalisin ikä lienee 60 vuotta. Jos adenoomaa ei löydy, paksusuolensyövän riski on jatkossa olematon. Yleensä puhutaan ”kymmenen vuoden takuusta”, mutta toki riskitekijät ja oireet muuttavat asiaa.

Erikoislääkäri Jari Koskenpato suosittelee kolonoskopiaa kaikille yli 50-vuotiaille, vaikkei oireita olisikaan. Tähystyksessä voidaan poistaa suolensisäisiä kasvainmuutoksia, paksusuolen syövän esiasteita.

Miehillä adenoomien löytyminen on Koskenpadon mukaan jonkin verran todennäköisempää kuin naisilla. Naisilla taas ärtyvä suoli -tyyppiset oireet ovat tavallisempia.

– Yleistäen voi sanoa, että paksusuolen tähystyksestä hyötyy enemmän 60-vuotias oireeton mies kuin hankalastakin turvotuksesta tai suolentoiminnan vaihtelusta kärsivä 30-vuotias nainen.

” Yleensä kimmokkeena tutkimukseen on jokin vatsaoire tai lähisukulaisella todettu paksusuolensyöpä.

Suomessa tehdään noin 100 000 paksusuolitähystystä vuosittain. Koskenpadon mukaan tähystyksistä suurin osa tehdään jonkin oireen perusteella, mutta joukossa on myös niitä, jotka teettävät tutkimuksen varmuuden vuosi, vaikkei oireita olekaan.

– Yksittäiset valistuneet ihmiset, kuten monet lääkärit hakeutuvat tähystyksiin, mutta kokonaisuudessa määrä on pieni. Yleensä kimmokkeena tutkimukseen on jokin vatsaoire tai lähisukulaisella todettu paksusuolensyöpä.

Tähystyksen hinta yksityisellä puolella 600–900 euroa

Julkisen terveydenhuollon kautta ei ole mahdollista päästä paksusuolen tähystykseen ”varmuuden vuoksi”, eli jos oireita ei ole.

Tähystyksen tekeminen yksityisellä puolella maksaa 600–900 euroa riippuen näytteiden määrästä sekä siitä, joudutaanko tähystyksessä käyttämään erityisvälineitä kookkaiden polyyppien poistossa, poistetaanko peräpukamia ja annetaanko tutkimuksessa suonensisäinen rauhoittava lääkitys.

Kela korvaa aiheellisesti tehdystä tähystyksestä noin sata euroa. Yksityiset sairauskuluvakuutukset korvaavat tähystystutkimukset. Esimerkiksi USA:ssa on vakuutuksia, jotka jopa edellyttävät paksusuolitähystyksen tekemistä 10 vuoden välein.

” Mahalaukun tähystyksen sijaan potilaalle on usein aiheellisempaa hakeutua paksusuolen tähystykseen.

Paksusuolen tähystys on yleensä ensisijainen tutkimus, jos potilaalla on paksusuolisairauksiin viittaavia oireita.

– Veren näkyminen ulosteessa on tärkein oire, jonka takia on hakeuduttava tähystykseen. Muita tyypillisiä paksusuolisairauteen viittaavia oireita ovat suolen toiminnan äkillinen muutos, jatkuva ripuli, ummetus, anemia ja vatsakivut.

Tavallisimpia tähystyksessä todettuja sairauksia ovat tulehdukselliset suolistosairaudet, divertikkelit, kasvainmuutokset ja peräpukamat. Löydös varmistetaan tarvittaessa tähystyksessä otettavalla koepalalla.

Tutkimuksessa peräti 26 prosentilla esiintyi adenoomia

Joillakin suomalaispaikkakunnilla on alettu seuloa suolistosyöpää ulostenäytteiden avulla. Koskenpadon mukaan ongelmana on, että ulosteen veritesti osoittaa vain kasvainmuutokset, joissa on jo verenvuotoa.

– Tämä tarkoittaa, että kasvain on yleensä jo syöpätasoinen.

Hän pitääkin paksusuolen tähystystä kaikkein luotettavimpana tutkimusmenetelmänä. Esimerkiksi magneettikuvaus tai ultraäänitutkimus eivät näytä luotettavasti suolen sisäosaa, mutta niissä kyllä näkyvät mahdolliset etäpesäkkeet tai suolen seinän läpi kasvavat muutokset.

– Tietokonekuvaus, jossa suoleen laitetaan varjoainetta, kertoo enemmän, mutta on toki epäluotettavampi tutkimus kuin tähystys. Tähystyksessä muutoksia voidaan myös poistaa ja ottaa koepaloja limakalvolta toisin kuin kuvantamisessa, Koskenpato toteaa.

Adenoomapolyyppejä löytyy eri maissa tehdyissä seulontatutkimuksissa noin 20 prosentilta väestöstä.

Kun lääkärikeskus Aava kävi läpi yli tuhat vuonna 2018 tehtyä löydöstä, peräti 26 prosentilla tutkituista esiintyi adenoomia.

– Yli 50-vuotiailta niitä löytyi 32 prosentilta. Tämä on todella paljon. Kyse on kuitenkin jo solumuutoksia sisältävän syöpäkasvaimen esiasteesta, Koskenpato huomauttaa.

Jos kärsii epämääräisistä vatsaoireista, niiden selvittely kannattaa Jari Koskenpadon mukaan aloittaa veri- ja ulostenäytteillä, joilla suljetaan pois tulehdukset, keliakia, laktoosi-intoleranssi, kilpirauhassairaudet tai mikrobiston aiheuttamat suolioireet.

– Mahalaukun tähystyksen sijaan potilaalle on usein aiheellisempaa hakeutua paksusuolen tähystykseen.