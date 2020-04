Imettäminen voi ehkäistä munasarjasyöpää – koskee myös vaarallisimpia syöpätyyppejä

Yhteys voimistuu, mitä pitempään imettäminen kestää, mutta jo 1–3 kuukauden imetys pienentää sairastumisriskiä.

Imettäminen saattaa tuoreen tutkimuksen mukaan pienentää riskiä sairastua munasarjasyöpään. Yhteys voimistuu, mitä pitempään imettäminen kestää, mutta jo 1–3 kuukauden imetys pienentää sairastumisriskiä.

JAMA Oncology -lehden julkaisemat tulokset perustuvat 13 aikaisemman tutkimuksen aineistoihin, ja niiden perusteella imettäneet naiset sairastuvat munasarjasyöpään neljänneksen epätodennäköisemmin kuin samanikäiset naiset, jotka eivät ole imettäneet. Yhteys koski myös pahanlaatuisia seroosikasvaimia, jotka ovat vaarallisimpia munasarjasyöpätyyppejä.

Yli 12 kuukautta imettäneiden riski sairastua oli kolmanneksen pienempi kuin naisten, jotka eivät olleet imettäneet. Myös lyhempi, noin 1–3 kuukauden imetys, liittyi pienentyneeseen sairastumisriskiin, mutta yhteys ei ollut yhtä vahva. Suhteessa verrokkeihin sairastumisriski oli tällöin noin viidenneksen pienempi, tulokset osoittivat. Imettämiseen liitetty suojavaikutus oli suurimmillaan kymmenen vuoden sisällä, mutta se näkyi vielä 30 vuotta myöhemminkin.

Tulokset vahvistavat näyttöä imettämisen munasarjasyövältä suojaavasta vaikutuksesta, mutta tutkijat eivät vielä tiedä, mistä yhteys johtuu. Aiemmissa tutkimuksissa myös ehkäisypillereiden käyttö on yhdistetty pienentyneeseen munasarjasyövän riskiin, joten yhteys voi johtua kuukautiskiertojen vähentymisestä. Imettäminen saattaa myös vähentää tulehdusta ja parantaa immuunipuolustusta, mikä voi ehkäistä syövän kehittymistä.

Munasarjasyöpään sairastuu vuosittain noin 500 suomalaisnaista. Munasarjasyöpä on vaarallinen, koska usein se todetaan vasta, kun syöpä on edennyt ja levinnyt. Arviolta puolet potilaista menehtyy viiden vuoden kuluttua diagnoosista, joten ennaltaehkäiseville keinoille on suuri tarve.

Tutkimukseen osallistui 10 000 munasarjasyöpään sairastunutta ja 14 000 tervettä verrokkia.