Lähes jo uusi kansantauti – tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät huippuvauhtia, ja eniten uusia tapauksia tulee nuorille

Tulehduksellisten suolistosairauksien oireet vaihtelevat eri potilailla lievistä elämää täysin rajoittaviin. Taudille on hyvin tyypillistä myös parempien ja huonompien jaksojen aaltoilu.

Tulehdukselliset suolistosairaudet yleistyvät Suomessa huippuvauhtia, eikä merkkejä kasvun hidastumisesta ole. Uusia tapauksia tulee reilut 2 000 joka vuosi.

Tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyvät Suomessa niin nopeaa vauhtia, että kyse on jo lähes uudesta kansantaudista.

– Uusia tapauksia tulee reilut 2 000 vuosittain. Koska tautiin ei juuri liity lisääntynyttä kuolleisuutta, se tarkoittaa, että potilaiden kokonaismäärä kasvaa valtavasti, sanoo gastroenterologian poliklinikan erikoislääkäri Airi Jussila Tampereen yliopistollisesta sairaalasta.

Tulehduksellisia suolistosairauksia ovat haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti. Sairaudet aiheuttavat maha-suolikanavan tulehduksen vuoksi erilaisia vatsa- ja suolisto-oireita, joista tyypillisimpiä ovat ripuli ja kivut.

Oireet vaihtelevat eri potilailla lievistä elämää täysin rajoittaviin, ja taudille on hyvin tyypillistä parempien ja huonompien jaksojen aaltoilu.

Suomessa tapauksia on jopa enemmän kuin muualla

Jussila kertoo, että uusien tautitapausten määrä on lisääntynyt joka vuosi. Kun sairastuneita vuonna 2000 oli noin 20 000, nyt heitä on yli 50 000.

– Valtavaa kasvua kuvaa myös se, että tulehduksellisten suolistosairauksien lisääntymisvauhti on suurempi kuin tyypin 1 diabeteksen, jota on pidetty maailman eniten lisääntyvänä autoimmuunisairautena.

Merkkejä kasvun hidastumisesta ei ole.

– Valitettavasti on niin, ettei juuri missään päin maailmaa ole näyttöä tautitapausten kääntymisestä laskuun. Määrä on kasvanut kaikkialla, sekä aikuisilla että lapsilla.

Suomen erityispiirre on, että tapauksia on jopa vielä enemmän kuin muualla.

– Näitä sairauksia on maailmanlaajuisesti enemmän pohjoisessa kuin etelässä – eikä tiedetä, mistä tämä ilmiö johtuu. Suomessakin tämä näkyy niin, että tapauksia on eniten Kainuussa ja Oulun seudulla.

Eniten uusia tautitapauksia tulee 15–30-vuotiaille

Sairaus voi osua kohdalle kaikenikäisenä, mutta voimakkaimmin tulehdukselliset suolistosairaudet lisääntyvät nuorilla.

– Suhteutettuna ikäluokan kokoon eniten uusia tautitapauksia on 15–30-vuotiailla.

Kansantaudin yhtenä määritelmänä pidetään sitä, että sairastuneita on prosentti väestöstä. Tulehduksellista suolistosairautta potee tuoreimpien lukujen mukaan yli 0,9 prosenttia suomalaisista.

– Sanoisin, että tämä on lähes kansantauti. Koska tulehduksellisiin suolistosairauksiin sairastutaan nuorena, 40–60-vuotiaista jo yli yksi prosentti sairastaa, Jussila sanoo.

– Jos parikymppisenä sairastuu, ja ajatellaan nykypäivän odotettua elinikää, sairaus voi kulkea mukana jopa 70 vuotta.

Sairaus vaikuttaa koko elämään

Vaikka suoliston oireet olisivat hallinnassa, haavainen paksusuolitulehdus ja Crohnin tauti ovat silti hyvin kokonaisvaltaisia sairauksia.

– Vasta viime vuosina on alettu ymmärtää, miten paljon nämä vaikuttavat nuorten aikuisten elämään. Heille tulee sairaus siinä vaiheessa, kun pitäisi opiskella ja perustaa perhe.

” Länsimaissa tulehduksellisia suolistosairauksia on enemmän kuin kehittyvissä maissa, ja kun ne länsimaistuvat, alkaa tautitapauksia ilmaantua sinnekin.

Viime vuonna potilaiden vointia kartoitettiin tarkemmin kyselyssä, johon vastasi yli tuhat sairastunutta.

– Siinä hyvin merkittävä osa nuorista, noin 30 prosenttia, oli sitä mieltä, ettei pärjää arjessa sairautensa kanssa. Tätä pidän erittäin hälyttävänä.

Tulehduksellinen suolistosairaus alkaa tyypillisesti pikkuhiljaa, ja pahenemisvaiheet kuuluvat taudinkuvaan. Jussila korostaa, että valtaosalla suolisto-oireet saadaan lääkityksellä hallintaan.

– Silti sairaus vaikuttaa potilaan elämään monella tapaa. Hirveän monet valittavat esimerkiksi kovaa väsymystä, jolle on valitettavasti aika vähän mitään tehtävissä, koska ei oikein tiedetä, mistä se johtuu.

Länsimaissa enemmän kuin kehittyvissä maissa

Sairauden yleisyydestä huolimatta sen syistä tai ehkäisykeinoista tiedetään toistaiseksi hyvin vähän.

– Se on tiedossa, että länsimaissa tulehduksellisia suolistosairauksia on enemmän kuin kehittyvissä maissa, ja kun ne länsimaistuvat, alkaa tautitapauksia ilmaantua sinnekin. Näin on käynyt esimerkiksi Aasian maissa.

” Ei voida sanoa niin, että lihansyönti aiheuttaisi tulehduksellisia suolistosairauksia, mutta näyttää siltä, että enemmän kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio on edullisempi.

Jussila sanoo, että nykykäsityksen mukaan sairastumisessa on kyse on yhteisvaikutuksesta, joka muodostuu ruokavaliosta ja muusta elämäntavasta, perimästä ja poikkeavasta suoliston bakteeristosta.

– Näistä syntyy poikkeava immuunivaste, joka aiheuttaa sairastumisen.

Kasvisten runsas käyttö on eduksi

Onko sitten mitään, mitä itse voisi tehdä sairauden ehkäisemiseksi?

– Tällä hetkellä ei voida sanoa, että jollakin tietyllä keinolla voisi näitä välttää. Tämä on tärkeä viesti myös sairastuneiden lasten vanhemmille, joilla voi olla huono omatunto lapsen sairastumisesta, Jussila vastaa.

Ruokavalion osalta vaikuttaa, että kasvisten ja hedelmien runsas käyttö on eduksi.

– Ei voida sanoa niin, että lihansyönti aiheuttaisi tulehduksellisia suolistosairauksia, mutta näyttää siltä, että enemmän kasviksia, vihanneksia ja hedelmiä sisältävä ruokavalio on edullisempi – kuten se on muutenkin terveyden kannalta.

Myös uusia hoitokeinoja on tulossa. Esimerkiksi suolistobakteerien vaikutusta tutkitaan paljon, ja ne voivat tulevaisuudessa olla osa hoitoa.

– Sikäli olen toiveikas, että näitä sairauksia tutkitaan hyvin paljon. Ensimmäiset biologiset lääkkeet tulivat käyttöön vain 20 vuotta sitten, ja tänä päivänä lääkkeitä on jo paljon enemmän – ja niitä on tulossa lisää.