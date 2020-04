Tällainen vatsan turvotus ei ole enää normaalia – 6 keinoa, joilla saat ärtyvän suolen rauhoittumaan

Ärtyvän suolen oireyhtymä on kiusallinen mutta onneksi vaaraton vaiva. Moni saa huomattavan avun vain muutaman ruoka-aineen karsimisesta.

Ärtyvän suolen oireyhtymä on suomalaisilla niin tavallinen ongelma, että siitä kärsii ainakin joka kymmenes. Vaiva on naisilla kaksi kertaa yleisempi kuin miehillä.

Tyypillisiä oireita ovat eri puolilla vatsaa tuntuvat kivut ja muutokset suolen toiminnassa. Ripuli ja ummetus voivat vaihdella eri päivinä.

Yleinen ongelma on myös vatsan turvotus, joka usein pahenee iltaa kohti.

– Lievä turvotus on täysin tavallista vuorokausivaihtelua, kuten silmäpussit, mutta 10–15 sentin turvotus ei ole enää normaalia, sanoo laillistettu ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen.

Selvä vaikutus ärtyvään suoleen on ruokavalion imeytymättömillä eli FODMAP-hiilihydraateilla, joita on esimerkiksi kaali- ja palkokasveissa. Etenkin jos ärtyvän suolen oireet ovat lievemmästä päästä, vain muutaman FODMAP-ruoka-aineen karsiminen voi jo kohentaa vointia.

– Ruisleivän vähentäminen saattaa olla yksi keskeinen keino, samoin sipulikasvien ja papujen rajoittaminen. Moni saa tuntuvan avun jo näiden karsimisesta.

Syy vai seuraus?

Vaivan yleisyydestä huolimatta ei tiedetä vielä tarkkaan, mistä se johtuu. Laatikainen sanoo, että nykynäkemyksen mukaan oireyhtymä on monitekijäinen.

– Se tiedetään, että osalla ihmisistä herkkävatsaisuus kulkee suvussa. Joillakin ärtyvä suoli taas liittyy selvästi stressiin tai muuhun psyykkiseen kuormitukseen, ja osalla se voi olla esimerkiksi turistiripulin aiheuttama jälkitauti, joka kestää monta vuotta.

Ärtyvään suoleen liittyy myös toiminnallisia poikkeavuuksia. Suolistobakteeriston kunto voi olla heikentynyt tai suoliston läpäisevyys olla liian suurta, mikä tarkoittaa että haitallisetkin molekyylit pääsevät suolen pintasolukon läpi.

Lisäksi tunnetaan ilmiö, jossa suoliston ja mahalaukun hermosto on herkistynyt kivulle.

– Nämä fysiologiset ilmiöt liittyvät ärtyvään suoleen, mutta ei tiedetä, ovatko ne sen syitä vai seurauksia.

Jopa 15 kertaa yleisempää kuin keliakia

Vaikka ärtyvän suolen oireet voivat olla hyvinkin kiusallisia, huojentava tieto monelle on, että ne eivät ole vaarallisia.

– Ärtyvä suoli on 10–15 kertaa yleisempää kuin keliakia. Jos vatsa vaivaa, todennäköisesti kyse on siis toiminnallisista vatsavaivoista, eli suolessa ei ole vikaa mutta sen toiminta on häiriintynyt.

Laatikainen korostaa, että yksittäisen ihmisen kohdalla ei kuitenkaan voi automaattisesti luottaa siihen, että todennäköisyys pitäisi paikkansa.

– Vatsavaivat ja -sairaudet voivat saada niin erinäköisiä muotoja eri ihmisissä, ettei pelkän oirekuvan perusteella pysty selvittämään, mikä vaiva on kyseessä.

Jos vaiva jatkuu muutamia päiviä pidempään, viikkoja tai jopa kuukausia, lääkärin pitää selvittää, ettei taustalla ole esimerkiksi tulehduksellista suolistosairautta.

6 keinoa oireiden helpottamiseen:

1. Rajoita FODMAP-hiilihydraatteja

Tutkimusten mukaan FODMAP-hiilihydraattien vähentäminen lievittää suolisto-oireita noin kolmella potilaalla neljästä. Yleisiä FODMAP-lähteitä ovat esimerkiksi ruis, vehnä, sipulit, kaalit, palkokasvit, sienet ja jotkut hedelmät, kuten omena ja vesimeloni, ja esimerkiksi ksylitolia tai sorbitolia sisältävät pastillit ja purukumit. Ravitsemusterapeutilla käymällä varmistat, että ruokavaliosta rajoitetaan oikeita tuotteita sopivan laajasti ja se säilyy silti tarpeeksi monipuolisena.

2. Syö säännöllisesti

Ruokarytmin korjaaminen säännölliseksi auttaa, sillä vatsalle lempeäkin ruoka aiheuttaa oireita, jos ateriavälit venyvät ja annoskoko kasvaa.

3. Käytä kuituvalmisteita

Psyllium, pellavansiemenrouhe, hydrolysoitu guarkumi ja myös vähemmän tutkittu kaurakuitu on todettu vaivaan hyödyllisiksi. Kuituvalmisteet ovat avuksi erityisesti ummetuspainotteisessa ärtyvän suolen oireyhtymässä, ja ne voivat helpottaa myös turvotusoiretta.

4. Kokeile ravintolisiä

Piparminttuöljykapselit vaikuttavat kipuun, turvotukseen ja kramppeihin. Entsyymivalmisteet pilkkovat joitakin FODMAP-hiilihydraatteja, mikä voi vähentää suolisto-oireita. Bifidobacterium lactis -maitohappobakteeri voi lievittää ummetusta, ja aminohappo glutamiini saattaa auttaa ärtyvään suoleen liittyvän ripulin hallinnassa.

5. Liiku enemmän

Liikunta tukee suolen normaalia toimintaa. Pelkkä kävelylenkkien lisääminen voi helpottaa oloa. Liikunta myös kohentaa mielialaa, mikä taas heijastuu suoliston hyvinvointiin.

6. Tarkista tilanne

Tiukkaa FODMAP-rajoitusta ei ole tarkoitus noudattaa pysyvästi. Pyri viimeistään 2–3 kuukauden kuluttua rajoituksen aloittamisesta palauttamaan muutama ruoka-aine pieninä annoksina. Aaltoilu on ominaista ärtyvän suolen oireille: ne voivat kadota ja pahentua. Kun meneillään on parempi vaihe, kannattaa syödä mahdollisimman monipuolisesti – vastoin aiempia ohjeita ja tottumuksia.

Ohjeet: ravitsemusterapeutti Reijo Laatikainen