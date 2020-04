Naiset ja miehet sairastuvat melanoomaan eri-ikäisinä – mahdollisia selityksiä on useita

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 400 uutta melanoomatapausta.

Melanooma-ihosyöpä näyttäisi usein ilmaantuvan naisille ennen keski-ikää ja miehille vasta eläkeiässä, tuore tutkimus osoittaa. Eroja on myös siinä, mihin puolelle kehoa melanooma kehittyy.

Tiedot käyvät ilmi kahdeksan maata kattavasta selvityksestä, jossa tarkasteltiin melanooman sukupuolieroja vuosina 1980–2015. Tutkimus julkaistiin JAMA Dermatology -lehdessä. Aineistot oli kerätty Yhdysvalloissa, Kanadassa, Australiassa, Uudessa-Seelannissa, Iso-Britanniassa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Tulosten perusteella naisilla oli miehiä enemmän melanoomaa alle 45-vuotiaana, mutta eläkeikään mennessä miesten tapaukset olivat ohittaneet naisten. Kokonaisuudessaan melanooma olikin monissa maissa miehillä yleisempi, kun kaikkia ikäryhmiä tarkasteltiin yhdessä.

Naisilla melanoomaa todetaan miehiin verrattuna useammin alaraajoissa. Miehillä melanooma todetaan puolestaan useammin päässä, niskassa ja keskivartalossa.

Tulokset eivät paljasta, mistä erot johtuvat, mutta mahdollisia selityksiä on useita. On mahdollista, että miehet ja naiset usein altistuvat auringonvalolle eri tavoin ja sen takia melanoomat kehittyvät heillä eri paikkoihin. On myös mahdollista, että melanooma kehittyy eri tahtia ylävartalossa ja alaraajoissa, mikä voisi selittää naisten varhaisempaa ja miesten myöhempää sairastumista. Tämän varmistaminen vaatii kuitenkin lisätutkimuksia.

Suomessa todetaan vuosittain noin 1 400 uutta melanoomatapausta. Melanooma on yleistynyt ja yleistyy edelleen pääosin väestön ikääntymisen takia. Auringon ultraviolettisäteily on melanooman riskitekijöistä tärkein. Myös solarium altistaa melanoomalle ja muille ihosyöville.