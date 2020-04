Maksasyöpä on yleistynyt – etenkin yhden ryhmän tapaukset ovat kasvussa

Kehityksen taustalla on todennäköisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ja lihavuuden yleistyminen, tutkijat kirjoittavat.

Maksasyövät ovat yleistyneet etenkin varakkaissa maissa viime vuosikymmenten aikana, 195 maata kattava selvitys osoittaa. Varsinkin yli 60-vuotiaiden miesten tapaukset ovat kasvussa, Cancer-lehden julkaisemat tulokset osoittavat.

Selvityksen perusteella vuonna 1990 arviolta 240 000 yli 60-vuotiasta sairastui maksasyöpään, mutta vuonna 2017 tapauksia oli jo 580 000. Nuoremmissa ikäluokissa maksasyöpä on samaan aikaan vähentynyt pitkälti hepatiittirokotusten ansiosta, mutta suotuisa kehitys ei näy varakkaissa maissa. Varakkaissa maissa maksasyöpä on yleistynyt kaikissa ikäryhmissä ja myös naisilla.

Kehityksen taustalla on todennäköisesti ei-alkoholiperäisen rasvamaksan ja lihavuuden yleistyminen, tutkijat kirjoittavat. Lihavuus lisää maksan rasvoittumista ja rasvamaksa on tunnettu maksasyövän riskitekijä.

Suomessa todetaan noin 400 maksasyöpää vuosittain. Valtaosa potilaista on miehiä, ja heistä suurella osalla on jokin pitkäaikainen maksasairaus. Ei-alkoholiperäistä rasvamaksatautia potee noin 35 prosenttia sairastuneista. Maksasyövän ennuste on usein huono, sillä vain puolet potilaista on elossa enää viisi vuotta diagnoosista.