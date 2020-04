Näin löydät oikean uniporttisi – 9 vinkkiä, joiden avulla nukut paremmin

Illalla kannattaa mennä nukkumaan heti kun alkaa väsyttää. Liian moni ohittaa parhaan nukkumaanmenoaikansa – ja kärsii univajeesta.

Jos päätät jatkaa Netflix-sarjan katsomista, vaikka haukottaa ja silmät lupsahtelevat kiinni, sanot piutpaut omalle ihanteelliselle nukahtamisajankohdallesi eli uniportille. Ei kannattaisi.

Tilaisuuteen on hyvä tarttua kiinni heti, kun tuntee itsensä uneliaaksi, sillä silloin uniportti on auki.

Näin toteaa Mehiläisen koulutettu uniohjaaja, psykiatrian erikoissairaanhoitaja Ullamaija Keskinen, joka tämän tästä muistuttaa potilaitaan oikea-aikaisen nukkumaanmenon tärkeydestä.

– Kun menee nukkumaan oikeaan aikaan ja saa riittävästi unta, herää virkeänä ja levänneenä. Jos uniporttiaika skipataan, portti menee kiinni ja unta voi joutua odottelemaan jonkin aikaa, ennen kuin tulee seuraava otollinen nukahtamishetki.

Uniportti on auki 15–20 minuuttia. Iltatoimet ja nukkumaanmenovalmistelut pitäisi tehdä jo ennen kuin portti aukeaa ja tulee unelias olo.

Univajetta alkaa kertyä, jos aamuisin on herättävä aikaisin ja uniportti ohitetaan monena iltana peräkkäin.

Kuuntele kehoasi!

Oikean nukahtamisajan tunnistaminen vaatii oman kehon kuuntelemista.

– Uniportti löytyy paremmin, jos malttaa rauhoittua 1,5–2 tuntia ennen nukkumaanmenoa. Tämä tarkoittaa, että kaikki nopeaa reagointia vaativa toiminta tai uutisvirtojen seuraaminen tulisi lopettaa ja mieluiten sulkea mobiililaitteet, toteaa Keskinen.

Uniporttiajan tunnistaminen voi olla vaikeaa ihmisillä, jotka kärsivät uniongelmista. Heitä uniohjaaja neuvoo muistelemaan aikaa ennen uniongelmia ja miettimään, mihin aikaan silloin tuli mentyä nukkumaan.

Hyvä unirytmi edellyttää hyvää päivärytmiä. Vireystaso säilyy, kun pitää kiinni säännöllisestä ruokailurytmistä sekä tauottaa työtä ja harrastaa liikuntaa. Liikuntaa ei kuitenkaan pitäisi harrastaa enää 2–3 tuntia ennen nukkumaanmenoa.

Älä lipsu!

Kun saavuttaa hyvän unirytmin, nukkumaanmenoajoista voi satunnaisesti lipsua: joka ilta ei siis tarvitse mennä nukkumaan samaan aikaan. Omaan unirytmiin kannattaa kuitenkin palata mahdollisimman pian, eikä unirytmistä kannata lipsua monena iltana peräkkäin.

Unirytmi muuttuu usein lomien aikana, mutta se ei Keskisen mukaan ole vaarallista.

– Jos on pitkä loma, unirytmiä on hyvä alkaa palauttaa normaaliksi hyvissä ajoin, joitakin iltoja ennen loman päättymistä. Mikäli nukkumaanmenoaika on siirtynyt useita tunteja eteenpäin, nukkumaanmenoa kannattaa aikaistaa vähitellen, noin puoli tuntia vuorokaudessa.

Työpäivän jälkeen moni tuntee niin kovaa väsyä, että sohva vetää puoleensa. Näin käy, jos unet ovat jääneet edellisenä yönä lyhyiksi. Jos työpäivä päättyy esimerkiksi kello 16, uniohjaaja ei suosittele päiväunia, vaikka kuinka väsyttäisi.

– Silloin olisi parempi lähteä ulos kävelylle kuin mennä päiväunille, sillä päivä­unet niin myöhään voivat häiritä seuraavan yön unta ja nukahtamista, Ullamaija Keskinen sanoo.

Jos taas töiden takia ei pysty nukkumaan itselle normaaliin aikaan, päivänokoset voivat olla paikallaan.

– Silloin päiväunilla voi täydentää vajaaksi jäänyttä yöunta. Suositus on, että päiväunet nukuttaisiin ennen kello kolmea.

Pienet, minuutin tai parin pituiset tirsat taas voivat auttaa, jos illansuussa raskaan työpäivän jälkeen iskee armoton väsymys.

– Ne ovat sellaiset avainunet: kun avaimet putoavat kädestä, silloin pitää herätä ja nousta ylös. Pidemmät torkut virkistävät liikaa ja uniportti siirtyy.

Suurin osa aikuisista nukkuu 7–8 tunnin yöunia, mutta moni pärjää lyhemmilläkin. Toiset taas tarvitsevat unta enemmän.

”Sängyn tulee olla paikka, jossa nukutaan, ei paikka jossa valvotaan”

Oma nukkumaanmeno tulee ajoittaa sen mukaan, miten paljon tuntee tarvitsevansa unta: jos on herättävä aamulla kello 6 ja tarvitsee 7 tuntia unta, peiton alle pitäisi hiipiä noin kello 23.30.

– Jos käy niin, ettei uni tule 15–20 minuutin kuluessa valojen sammuttamisen jälkeen, ei pidä hermoilla, sillä hermoilu nostaa vireystasoa. Silloin voi olla parempi nousta sängystä ylös ja tehdä jotakin rentouttavaa ja rauhoittavaa sen sijaan että jää sänkyyn pyöriskelemään.

– Jos on ollut ongelmaa unensaannin kanssa, kannattaa jo illalla varata valmiiksi rentouttavaa tekemistä, kuten kirja tai kudin, uniohjaaja neuvoo.

Liian aikaisinkaan ei kannata mennä sänkyyn odottelemaan unta, sillä unen odottelu voi stressata liikaa.

– Sängyn tulee olla paikka, jossa nukutaan, ei paikka jossa valvotaan.