Pitäisikö sinun huolestua alkoholinkäytöstäsi? Vastaa rehellisesti näihin kysymyksiin

Kaunisteletko muille tai jopa itsellesi juomisiasi? Hyvä mittari on, pystytkö olemaan juomisestasi täysin avoin perheellesi.

Ajatteletko, että urheilu tai terveellinen ruokavalio kompensoivat alkoholinkäyttöäsi?Erinomainen fyysinen kunto ei suojaa alkoholin haittavaikutuksilta. Kankkusessa ainoa suositeltu liikuntamuoto on kevyt kävely.

Huomaatko juovasi enemmän kuin olisit halunnut? Tai oletko joskus vannonut, ettet juo, mutta pyörtänyt päätöksesi? Tai ajatellut, että otat vain yhden lisää, mutta juonutkin viisi tai enemmän? Se on yksi merkki siitä, että alkoholi on alkanut hallita sinua etkä sinä sitä.

Rentoudutko alkoholilla joka viikonloppu? Vaikka et joisikaan alkoholia joka päivä, voit silti juoda sitä turhan paljon. Yksi hälytysmerkki on se, jos sinulla on tapana juoda aina viikonloppuisin.