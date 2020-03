Samanmittaisilla yöunilla yhteys vähäisempään sydänriskiin

Unen ja sydänoireiden yhteydestä on saatu lisää tietoa.

Säännöllisesti suurin piirtein samanmittaisia yöunia nukkuvat näyttäisivät säästyvän sydän- ja verisuonitautioireilta muita todennäköisemmin. Havainto julkaistiin Journal of the American College of Cardiology -lehdessä.

Tutkimuksessa 1 900 yhdysvaltalaista kantoi aktiivisuusmittareita viikon, minkä jälkeen heitä seurattiin viiden vuoden ajan. Tänä aikana 110 heistä sai sydäninfarktin, aivoverenkiertohäiriön tai muun sydän- ja verisuonitautioireen.

Kun tutkijat yhdistivät tiedot sairastumisista osallistujien unitietoihin, sairastumisriski havaittiin kaksi kertaa suuremmaksi osallistujilla, joiden yöunien pituudessa oli suurin vaihtelu. Riskit näkyivät henkilöillä, joiden yöunien pituus vaihteli yli kaksi tuntia yöstä toiseen. Tasaisimmat nukkujat nukkuivat puolen tunnin tarkkuudella samanmittaisia unia joka yö.

Jos tulokset pitävät paikkansa, tuhannesta säännöllisen pituisia yöunia nukkuvasta 8 sairastuu vuoden aikana. Tuhannesta epäsäännöllisimmin yönsä nukkuvasta sairastuu puolestaan 20. Tulokset pysyivät samoina senkin jälkeen, kun analyysista suljettiin pois vuorotyötä tekevät.

Tulokset olisi hyvä varmistaa suuremmissa ja pidemmissä lisätutkimuksissa, mutta unen ja sydänoireiden yhteydestä on saatu viitteitä aiemminkin. Yleensä tutkimuksissa on tosin tarkasteltu yöunien kokonaispituutta.