Milloin korona on ohi? Kaksi pääasiaa ratkaisee, minkä suunnan epidemia ottaa

Kesä tulee olemaan jonkinlaista epidemia-aikaa, sanoo THL:n ylilääkäri.

Koronaepidemian huippu ajoittuu Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tämänhetkisten tietojen mukaan noin toukokuun puoliväliin, minkä jälkeen se alkaa hiipua.

– Kesä tulee olemaan jonkinlaista epidemia-aikaa, mutta todennäköisesti ei siten, että kaikki tämänhetkiset rajoitukset olisivat voimassa, sanoo THL:n ylilääkäri Tuija Leino.

Leino kertoo, että epidemian pituuteen vaikuttaa suoraan se, mikä tartuttavuusluku eli R0, saavutetaan.

Tartuttavuusluku kuvaa sitä, kuinka monta uutta tartuntaa yksi tartunnan saanut keskimäärin aiheuttaa.

– Esimerkiksi Pohjois-Italiassa R0 oli 3, eli siellä vallinneissa oloissa jokainen tartunnan saanut tartutti keskimäärin kolme uutta tapausta.

Varmuutta tämänhetkisestä tartuttavuusluvusta ei ole

Matala R0 tarkoittaa, että epidemia kestää pidempään, ja korkea merkitsee, että epidemialla on hyvin korkea huippu, jonka jälkeen se on nopeammin ohi.

– Kun R0 on 1, eli kukin tartuttaa aina yhden, se tarkoittaa, että epidemia ei kasva. Heti kun se menee alle yhden, epidemia alkaa näivettyä, koska tartuntaketjut pysähtyvät, ja uusia tapauksia tulee aina vain vähemmän.

Jos grafiikka ei näy, katso se tästä.

Arvio, jonka mukaan sairastuneiden määrä olisi huipussaan toukokuun puolivälin paikkeilla, on laskettu tartuttavuusluvun 1,6 perusteella.

Leino muistuttaa, ettei ole varmuutta siitä, mikä luku tällä hetkellä Suomessa on.

– Kun katsotaan koko maan tapausmääriä, ne eivät ole nyt 4–5 päivään menneet merkitsevästi ylöspäin. Se kuvaa sitä, ettei R0 välttämättä ole tällä hetkellä 1,6 vaan se saattaa olla jopa alhaisempi.

Nämä ratkaisevat epidemian suunnan

Tartuttavuuslukuun – ja sitä kautta epidemian etenemisvauhtiin – vaikuttaa kaksi pääasiaa.

– Ensimmäinen on se, miten tehokkaasti kontakteja saadaan rajoitettua. Toinen, yhtä tärkeä tekijä on se, kuinka saadaan rajoitettua tartunnan todennäköisyyttä per kontakti, Leino kertoo.

Tässä vaiheessa keskitytään kontaktien rajoittamiseen, mikä on Leinon mukaan täysin oikea ratkaisu. Rajoitustoimia tarvitaan, jotta sairaaloiden tehohoitokapasiteetti ei ylittyisi liian monen sairastuessa vakavasti yhtä aikaa.

– Merkittävää on kuitenkin se, että ehkä jo pian voisimme avata joitakin rajoituksia, kun muistaisimme noudattaa hygieniarajoitusta – eli käsienpesua ja metrin etäisyyttä. Näin toimimalla epidemia ei lähtisi rajoituksia höllennettäessä liian kovaan laukkaan.

”Välimuotoa haetaan”

Ylilääkäri sanoo, että hyvin tiukoilla rajoituksilla epidemia saadaan kyllä asettumaan, mutta pitkään jatkuvien rajoitusten kääntöpuoli on, että niillä epidemiaa saatetaan ikään kuin työntää eteenpäin.

Jos näin tapahtuu, tartuntojen huippukohtaa on Leinon mukaan vaikea arvioida.

– Esimerkiksi Britanniassa on ajateltu, että epidemia lannistetaan niin, että kahden vuoden ajan rajoituksia vuoron perään tiukennetaan ja höllennetään.

Leinon mukaan tällä hetkellä eniten tutkitaankin sitä, miten epidemia saataisiin asettumaan mutta estämään sen pitkittyminen.

– Sitä oikeaa välimuotoa tässä nyt haetaan, että tehohoitokapasiteetti riittää ja kuolleisuus pidetään mahdollisimman alhaalla, muttei jouduttaisi tilanteeseen, jossa koko Suomea pidetään kiinni hyvin kauan.