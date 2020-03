Ylilääkäri kertoo esimerkin: näin korona voi tarttua lähikontaktissa

THL:n ylilääkäri on vastannut Twitterissä julkaistulla videolla yleisiin koronakysymyksiin. Hän kertoo myös konkreettisen esimerkin, miten virus voi tarttua ihmisestä toiseen.

THL:n ylilääkäri Tuula Hannila-Handelberg muistuttaa, että uusi koronavirus tarttuu pisaroiden välityksellä. Pisaroita syntyy, kun sairastunut henkilö yskii tai aivastaa ja sen jälkeen pisaroita päätyy lähikontaktissa terveen henkilön limakalvolle. Virus voi tarttua myös käsien välityksellä.

Lääkäri kertoo yhden esimerkin: sairastunut henkilö yskäisee käteensä ja kättelee tervettä henkilöä, joka tuoreeltaan vie kätensä omaan suuhunsa.

Tämän takia korona-aikana onkin korostettu reilun turvavälin pitämistä toiseen henkilöön sekä lähikontaktien välttämistä. Käsiä syytä pestä usein. Yskiessä ja aivasteltaessa pitäisi aina olla hiha tai nenäliina suun ja nenän edessä.

Katso video alla:

THL:n mukaan Suomessa oli eiliseen mennessä varmennettu 958 koronatartuntaa. Sairaalahoitoa vaativia potilaita on 96 ja heistä tehohoidossa on 24. Koronakuolemia on Suomessa todettu viisi.