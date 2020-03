Maalaislääkäri Kiminkisen puhelin on viime päivinä pirissyt tiuhaan – tämän hän haluaa sanoa suomalaisille

”Ohjeita noudattamalla meillä ei ole varsinaista hätää. Selviämme tästä kyllä”, Tapani Kiminkinen uskoo.

Koronaepidemia ei ainakaan vielä ole koetellut Saarijärveä. Sieltä puhelimeen vastaa maalaislääkäri Tapani Kiminkinen.

Kiminkisen potilaat eivät kovin paljoa ole koronasta kyselleet.

– Ihmiset ovat täällä maalla rauhallisia – eivät keskimäärin liikoja hötkyile, Kiminkinen kertoo.

Sen sijaan Kiminkisen pääkaupunkiseudulla asuvat ystävät ja tuttavat ovat soitelleet. Moni on huolissaan koronaviruksesta, mutta myös siitä, voiko oman perussairauden hoito jollain tavalla vaarantua.

– Lisäksi huolta on aiheuttanut se, että neuvonta- ja päivystyspuhelimet ovat ruuhkautuneet. Apua ei saa metropolissa yhtä mutkattomasti kuin täällä.

Varautumista

Kukaan ei voi tietää varmasti, miten pandemia tulee käyttäytymään.

Saarijärvellä on Kiminkisen mukaan ryhdytty varautumaan tulevan varalle. Esimerkiksi terveysaseman tyhjillään olevaa osastoa valmistellaan infektio-osastoksi.

– Meillä on onneksi hyvää aikaa varautua kunnollisesti. Polkaistaan sitten toiminta käyntiin, jos on tarvis. Toivotaan tietenkin, ettei tarvitsisi.

Kaupunki on muistuttanut, että turvaetäisyyttä on syytä pitää kaikissa mahdollisissa tilanteissa: kaupoissa, apteekeissa, työpaikoilla ja kaikissa niissä tiloissa, joissa ihmiset kokoontuvat.

– Ennaltaehkäisy on nyt poikaa!

Kaikkea on koettu

Kiminkinen muistelee, minkä kaiken läpi suomalaiset ovat vuosisatojen saatossa kahlanneet.

– Viimeisen sadan vuoden ajanjaksolla on ollut espanjantauti ja lentävän keuhkotaudin (tuberkuloosi) epidemia, jota varten pystytettiin parantolat. Sitten iski polio. Isäni sairastui ollessani vuoden vanha. Äiti joutui hoitamaan yksin maatilan ja lehmät. Olen syvästi kiitollinen, että naapurit tulivat meitä auttamaan, vaikka riski polioviruksen leviämiseen oli todellinen.

Olemme Kiminkisen mukaan huomattavasti paremmassa asemassa kuin esi-isämme.

– Suomi on yksi vauraimpia valtioita, meillä on vakaa yhteiskunta, lääketiede on kehittynyt valtavasti.

Myös terveydenhuolto pelaa.

– Unohdamme nyt helposti, että kausi-influenssakin vie huonokuntoisia ikäihmisiä vuosittain satamäärin.

Korona on uusi ja tuntematon, eikä siihen ole rokotetta eikä lääkehoitoa. Lisäksi se näyttää aiheuttavan herkemmin vakavia keuhko-ongelmia. Näistä syistä varautuminen ja tehostetut ehkäisytoimet epidemian hidastamiseksi ovat Kiminkisen mukaan varsin perusteltuja.

– Muistakaamme kuitenkin, että ohjeita noudattamalla meillä ei ole varsinaista hätää. Selviämme tästä kyllä.

– Uskon vahvasti siihen, että tästä seuraa vielä monipuolisesti hyvää lukuisille yhteiskunnan sisäisille, yksityisten ihmisten ja kansakuntien välisille suhteille. Elämän haurauden ja luonteen kirkastaminen ei voi olla pahasta tähän saakka vallinneessa itsekkyyden ilmapiirissä.