Facebook-ryhmät ovat nyt käsidesikaupan villi länsi – Tukes: ”On tullut vastaan lasinpesunesteen etanolista valmistettua käsidesiä”

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa epämääräisiä desinfiointiaineita ja käsidesejä myydään esimerkiksi Facebook-ryhmissä.

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) neuvoo harkitsemaan tarkasti, ovatko desinfiointiaineet ja käsidesit omassa arjessa tarpeellisia vai selviääkö saippuan ja veden avulla.

Tukesin tietoon on tullut useita tapauksia, joissa epämääräisiä desinfiointiaineita ja käsidesejä myydään esimerkiksi Facebook-ryhmissä. Käsidesit ovat sisältäneet ainesosia, joita ei ole tarkoitettu käytettäväksi iholle.

Desinfiointiaineita on puolestaan markkinoitu harhaanjohtavasti koronaviruksen tappamiseen.

– Meille on tullut vastaan esimerkiksi lasinpesunesteen etanolista valmistettua käsidesiä. Valmisteiden myyntipäällyksissä on ollut harhaanjohtavia väittämiä ja puutteita varoitusmerkinnöissä: tuotteen luvataan tehoavan koronavirusta vastaan, vaikka tosiasiassa tuotteen sisältämän tehoaineen määrä on liian vähäinen tehokkaan vaikutuksen aikaansaamiseksi, ryhmäpäällikkö Paula Haapasola Tukesista kertoo.

Pese kädet saippualla

Hyvä käsihygienia ei vaadi käsidesin käyttöä. Huolellinen käsienpesu lämpimällä vedellä ja saippualla riittää, ja se on myös suositeltu tapa huolehtia käsihygieniasta.

Käsidesejä ei myöskään kannata hamstrata, jotta niitä riittää nyt terveydenhuollon tarpeisiin. Käsidesien tuotanto jatkuu koko ajan.

Tukes muistuttaa, että desinfioivien aineiden turha käyttö vaikuttaa haitallisesti normaaliin, hyödylliseen mikrobikantaan. Arjessa kodin pintojen tai pyykin desinfiointikaan ei ole suositeltavaa. Siivoukseen riittää vesi ja tarvittaessa sopiva yleispuhdistusaine.