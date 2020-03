Koronavirus karkotti verenluovuttajia – ”Potilaat tarvitsevat yhä verivalmisteita”

Verenluovutus on yhä turvallista. Arkistokuva.

Vaikka Suomi keskittyy nyt koronavirusepidemiaan, tarvitaan synnyttäjille, syöpäpotilaille, keskosvauvoille ja onnettomuuksien uhreille yhä joka päivä satoja pusseja verivalmisteita.

Veripalvelu muistuttaa, että on erittäin tärkeää, että terveeksi itsensä tuntevat jatkavat verenluovutusta. Koronavirus on aiheuttanut notkahduksen luovuttajien määrään.

– Luovuttajia on pikkaisen vähemmän kuin tavallisesti, mutta tilanne ei ole mitenkään kriittinen, Veripalvelun tiedottaja Iira Hartikainen kertoo.

Tällä hetkellä sairaaloissa käytetään hieman vähemmän verivalmisteita, mutta synnyttäjille, syöpäpotilaille, keskosvauvoille ja onnettomuuksien uhreille tarvitaan silti joka päivä satoja pusseja verivalmisteita.

– Toivomme, että ihmiset jatkavat ihan normaalisti luovuttamista. Veripalvelu toimii poikkeustilassa, mutta meillä on velvollisuus jatkaa verenluovutustilaisuuksia ja pitää toimistot auki, koska potilaat tarvitsevat verivalmisteita.

Hartikainen korostaa, että verenluovutus on yhä turvallista. Luovutuspaikoilla huolehditaan entistä tarkemmin hygieniasta: pidetään hyvää huolta käsihygieniasta sekä pintojen puhdistusta on tehostettu. Lisäksi luovuttajien välillä pidetään vähintään metrin turvavälit.

– Luovutustiloihin pääsevät tällä hetkellä vain luovuttajat, eli saattajia ja lapsia ei saa tällä hetkellä ottaa mukaan.

Verta voi luovuttaa vain terveenä ja jos täyttää voimassa olevat luovutusedellytykset. Jokaisen kunto varmistetaan ennen verenluovutusta.

Hartikainen suosittelee varmistamaan oman verenluovutuspisteen tilanteen ja aukioloajat ennen luovutuspaikalle lähtöä, sillä osa tilaisuuksista voidaan joutua perumaan epidemian vuoksi.

Ruuhkautumista voi välttää tekemällä luovutuspaikalle ajanvarauksen.

Veripalvelu on myös muuttanut matkailuun liittyviä rajoituksiaan. Minkä tahansa ulkomaan matkan jälkeen ei voi luovuttaa kahteen viikkoon verta. Euroopan ulkopuolelta palatessa aika on tavalliseen tapaan vähintään 28 vuorokautta.

”Miksi ei auttaisi muita”

Verta säännöllisesti yhdessä luovuttava kaveriporukka Henna Runtti, Mira Pauloma ja Kicki Donner kävivät tiistaina luovutuspisteellä Helsingin Kivihaassa.

Tilanne Suomessa on poikkeuksellinen, mutta he muistuttavat, että verelle on tarvetta aina – oli koronavirusepidemiaa tai ei.

Kaverukset Henna Runtti ja Kicki Donner käyvät säännöllisesti luovuttamassa verta yhdessä.

– Ei tämä tilanne ainakaan vähennä veren tarvetta, kymmenettä kertaa verta luovuttanut Runtti sanoo.

– Samalla tavalla ihmiset nyt synnyttävät, ovat onnettomuuksissa, eivätkä syöpäpotilaiden verensiirrot mihinkään katoa, Pauloma tuumaa.

Donner muistuttaa, että luovutuspaikalla tarkastetaan aina hemoglobiini, kunto ja otetaan huomioon vielä mahdollinen neulakammokin.

– Miksi ei auttaisi muita, jos kerran näin tärkeässä asiassa voi. Se on ilmaista.