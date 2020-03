Parasetamoli turvallisin valinta koronaviruspotilaalle

Koronavirustartunnan saaneet voivat lievittää kuume- ja kurkkukipuoireitaan parasetamolilla, asiantuntijat suosittavat.

Parasetamoli on varmasti turvallinen, mutta huolia on sen sijaan esimerkiksi ibuprofeenin sopivuudesta koronapotilaille. Näyttö tästä on kuitenkin vähäistä.

Ibuprofeenin ja mahdollisesti muiden NSAID-tulehduskipulääkkeiden on joissain tapauksissa epäilty pitkittävän hengitystieoireita ja lisäävän komplikaatioiden vaaraa osalla potilaista, BMJ:n haastattelemat asiantuntijat kertovat.

Tässä vaiheessa tietoa tulehduskipulääkkeiden vaikutuksista koronapotilailla on kuitenkin vain vähän, joten johtopäätösten vetäminen on vaikeaa.

Kortisonivalmisteita käyttävien sen sijaan ei pitäisi omin päin lopettaa lääkityksiä, ellei heidän lääkärinsä toisin neuvo.

Suomessa ja Euroopassa lääkeviranomaiset ovat tuoreeltaan linjanneet, että tutkimusnäytön vähyyden vuoksi hoitokäytäntöjä ei ole syytä muuttaa.

Kansalaisilta toivotaan malttia lääkkeiden ostamissa. Kotiin ei ole tarpeen hankkia ylisuuria lääkevarastoja varmuuden vuoksi.

Fimean tiedote aiheesta: FIMEA

Tutkimus julkaistiin BMJ-lehdessä.