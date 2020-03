Yksi kuvasarja näyttää, miten käsien tehokas saippuapesu tuhoaa koronaviruksen

Mihin saippuan teho virusta vastaan todella perustuu? Grafiikka selvittää asiaa.

Koronaviruksen vastaisessa taistelussa kärkipaikkaa pitää huolellinen käsienpesu saippualla.

Ei ole siis ihme, että työpaikoilla ovat yleistyneet yksityiskohtaiset pesuohjeet, ja sosiaalinen media on viime viikkoina täyttynyt videoista, joissa listataan tarpeeksi pitkiä lauluja laulettavaksi käsienpesun aikana.

Myös New York Times perusteli hiljattain grafiikan keinoin Twitterissä, miksi saippua tepsii.

Saippua pystyy läpäisemään viruksen ja hajottamaan sen palaset pieniin kupliin, jotka sitten huuhtoutuvat pois veden mukana.

Grafiikka havainnollistaa asiaa:

Grafiikan ovat tarkistaneet Terveystalon ylilääkäri sekä hygieniahoitaja.

Saippua päihittää käsidesin

Myös aiemmin Ilta-Sanomat kertoi, että saippua pystyy tuhoamaan tehokkaasti juuri ”viruspalleron” rasvakuoren.

– Näin virus ei ole enää toimintakykyinen ja poistuu iholta saippuan ja huuhtelun mukana, Terveystalon terveydenhuollon erikoislääkäri Pekka Aroviita kuvaili.

– Desinfiointiaineet taas eivät välttämättä samalla tavalla liuota lipidikerrosta. Tosin alkoholipitoiset desinfiointiaineet liuottavat myös rasvaa, eli nekin ovat toimivia, mikäli käsienpesu ei ole mahdollinen.

Käsidesin käytössä piilee toinenkin ongelma, Aroviita muistutti.

– Käsidesiä tulisi käyttää melko runsaasti ja sen pitäisi antaa kuivua tarpeeksi kauan niin, että se alkaa vaikuttaa. Jos käsi on todella likainen, käsidesi voi aiheuttaa lian siirtelyä, ja aineen teho ei välttämättä riitä joka kohtaan kättä.

Tämän lisäksi alkoholipitoiset desinfiointiaineet voivat kuivattaa ihoa, jolloin iho alkaa halkeilla.

Näin peset kädet oikein

Saippuaa sietää siis käyttää – mutta miten? Ratkaisevassa asemassa on aika, jonka pesuhetkeen käyttää.

– Aika usein näkee, että ihmiset ottavat saippuaa sormenpäihin, vähän hieraisevat käsiä yhteen ja huuhtelevat. Tällaisella pesulla mikrobit eivät kovin kummoisesti vähene, hygieniahoitaja Tarja Kuutamo Meilahden sairaalasta muistutti Ilta-Sanomille helmikuussa.

Käsien pesuvaiheeseen saippualla onkin hyvä käyttää ainakin parikymmentä sekuntia.

– Huolelliseen pesuun kuivauksineen kaikkineen kuluu lähemmäs minuutti.

Tärkeää on myös Kuutamon mukaan poistaa sormista kaikki ylimääräinen (kuten sormukset) pesun ajaksi, hieroa koko kädet saippualla perusteellisesti ja sulkea hana etenkin julkisilla paikoilla koskematta kahvaan paljain käsin. Käytä siis apuna vaikka paperipyyhettä.

Kädet on syytä pestä aina ennen ruuanlaittoa ja syömistä tai kun on tullut ulkoa sisään. Luonnollisesti myös silloin, kun on käynyt vessassa, vaihtanut vaipan, yskinyt tai pärskinyt, on pesu tarpeen.